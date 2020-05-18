七夕情人節竟暴怒手機線圖勒殺女友　恐怖情人獲輕判7月

▲台北市恐怖情人試圖以手機線勒斃女友，二審判刑。（示意圖／pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

台北市林姓男子不滿前女友竟在去年七夕情人節時，提出分手讓他難堪，趁著半夜躲進女方住處樓梯間，闖進女方住處，試圖以手機充電線勒斃女方，還好林男自摔，被害人趁隙逃逸報警。檢方以殺人未遂起訴，一審將他判刑9月與2月，上訴二審後，更改以傷害、侵入住宅等罪，判刑7月。可上訴。

本案發生於2019年8月9日，前一晚剛好是七夕情人節，當天林男（32歲）接獲鄭姓女友的通知，告知要分手。林男不滿，就在凌晨時分躲進鄭女住處的樓梯間。等到鄭女返家時，立刻跳出打算押走鄭女，2人拉扯時，林男因用力過猛，從樓梯上摔落。林男摔倒後兇性大發，拿出預藏的I phone手機充電線打算勒死鄭女，鄭女強忍窒息疼痛，掙脫後跑下樓大聲呼救，警方到場逮捕林男。林男被捕後否認勒殺鄭女，但鄭女指證歷歷，檢方聲請羈押獲准，並依照「家暴殺人未遂罪」，提起公訴。

一審法院審理後，依照「妨害自由罪」判刑9月、「傷害罪」判刑2月、得易科罰金。案經上訴，高等法院調查後，發現林男當時闖入鄭女住處後，隨即恫稱「妳今天真的死定了」，而後又說「如果我是你的話，今天我就會把遺書寫一寫，要不然就打開窗戶跳下去，至少只有腳斷掉，不會被殺死」、「反正你跟你的貓今天都會死掉，只是現在還這麼早，我會折磨你到4、5點，等你死了，我再扛你去EAT」、「反正你今天都要死，我先去抽菸」。

而鄭女報警、員警到場後，林男離去，但隨後他又持鄭女家的鑰匙闖入，之後員警又再回頭，林男擔心被捕，又從樓梯間跳下，結果腳受傷、骨折，員警將他送醫治療。高院認為林男雖然有手機線勒脖子的行為，但僅從脖子後面繞過前面輕輕的交叉，沒有很緊，高院不認為他有致死的故意，因此改認定林男犯傷害、侵入住宅等罪，判刑7月，得易科罰金21萬元。可上訴。

林男自去年8月遭捕後，就被羈押，直到今年1月間才獲得20萬元交保。另外2人間還衍生多起官司，鄭女還控告林男妨害秘密、林男也控告鄭女殺人未遂，目前都還在檢方偵辦中。