紐約醫院近40％重症患者亡！僅4分之1活著回家　醫曝奎寧、瑞德西韋用藥結果

▲紐約疫情恐怖，重症病患有許多拉丁裔和非裔美國人。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

權威醫學期刊《刺胳針》（Lancet）最新文章指出，美國紐約2間哥倫比亞大學醫院，研究超過1100名病患的就診狀況，發現超過40％的重症病患，在大流行初期病況就快速惡化並死亡。

CNN報導，哥倫比亞大學歐文醫學中心（CUIMC）的醫師易普（Natalie Yip），以及她的同事們，檢視3月曼哈頓北部2間醫院的病患病歷，其中高達22％為重症病患，共257人。

他們發現257名重症病患中，具有相當高的新冠肺炎致死率，「截至2020年4月28日，幾乎40％重症病患死亡，還有超過3分之1的人在醫院治療當中」，只有不到4分之1的人能活著走出醫院。

「超過80％的重症病患有至少1種慢性病纏身」，研究團隊指出，超過60％的患者有高血壓，36％有糖尿病，將近一半的人有肥胖問題，這些關聯在其他研究也已多次被提及。

約79％的病患需要呼吸器，平均必須使用18天才能脫離險境；還有31％的患者因腎臟損壞，必須接受腎臟透析。團隊表示這些檢視對象中，大多數都是少數族群，像是拉丁裔及非裔美國人，而他們有較高的心臟代謝合併症（心臟問題）發病率，也因為長期的經濟問題，讓他們更難保持社交距離（如擁有一個單純乾淨的空間）。

值得注意的是，該團隊綜觀這些病人染疫期間的用藥歷史，81％的患者不是接受羥氯喹（hydroxychloroquine，簡稱奎寧），就是瑞德西韋（remdesivir），但研究無法找出兩者有何明顯效果。