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520兩岸政治／積極溝通吃閉門羹　蔡英文靠「8字箴言」再拼4年

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▲▼2020總統蔡英文開票之夜,蔡英文總統。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文將迎來第二個4年任期。（圖／記者李毓康攝）

記者魏有德／台北報導

總統蔡英文今（20日）正式迎來勝選後的第二個任期，據《ETtoday新聞雲》此前掌握的蔡英文就職演說內容，在兩岸關係上，或持續圍繞「和平、對等、民主、對話」的八字箴言，以「堅持原則但不冒進」為核心。不過，兩岸關係在蔡英文的首個任期降至冰點，雙方主事的陸委會及國台辦不僅缺乏溝通，還在各個議題上「針鋒相對、互噴口水」，也讓外界擔憂，兩岸關係在接下來的4年，會朝什麼方向發展？

回看2016年，蔡英文於520就職演說中的兩岸論述，內容強調將成為一個「和平的積極溝通者」，和相關的各方，建立常態、緊密的溝通機制，隨時交換意見，防止誤判，建立互信，有效解決爭議。

不過，蔡英文的首個執政4年內，兩岸關係急速冰凍，官方對話完全「斷線」，更提不上有「常態、緊密」的溝通機制。因此，蔡英文的第二個4年任期，兩岸關係會持續惡化亦或是「撥雲見日」，更加受到外界關注。

▲▼中俄元首互致賀電,習近平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大陸國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

淡江大學陸研所教授趙春山曾在《雲論》提到，民共兩黨缺乏互信，期待兩岸關係在未來四年出現「柳暗花明又一村」，是不切實際的；但只要蔡英文信守「不挑釁、不盲動」的承諾，「兩岸關係在她任內沒有急遽惡化的可能。」

蔡英文在年初勝選時發表的感言強調，對兩岸關係和平穩定的承諾不會改變，但兩岸雙方都有責任，確保台海和平穩定，「再一次誠懇呼籲，和平、對等、民主、對話是維持兩岸的關鍵，也是拉近兩岸距離的關鍵。」

由內容觀察，蔡政府的兩岸論述已經從4年前的「積極溝通」修正為「拉近兩岸距離」，也反映出這4年兩岸貌似「漸行漸遠」。對於蔡英文的八字箴言，大陸國台辦發言人馬曉光曾用「撼山易，撼九二共識難」來形容當前兩岸糾結的敏感議題，也被外界認為是對蔡政府「未完成的答卷」表態。

▲▼520就職典禮於於線上直播，蔡英文邀請大家一起收看。（圖／蔡英文臉書）

▲賴清德過去的台獨色彩已受到北京關注。（圖／蔡英文臉書）

對於蔡英文就職演說的大陸政策方針，文化大學政治系講座教授陳一新也曾在《雲論》指出，即使蔡英文的演講內容再平和、語氣再溫和，大陸恐怕很難忘懷民進黨近期在台灣社會製造的「反中、仇中、恨中」輿論。

因此，蔡英文的兩岸論述，倘若能在演講時，主動強調回歸《中華民國憲法》或《兩岸關係人民條例》的框架下，繼續推動兩岸關係正常化發展，或許會讓北京當局重新審視接下來4年的兩岸互動模式。

至於新一輪的兩岸關係考題及答卷，還得從蔡英文今日就職演說內的兩岸論述，是否有跳脫「八字箴言」的新亮點以及大陸全國兩會的涉台報告中觀察。

▲▼中華民國憲法。（圖／翻攝自國史館網站）

▲蔡英文第二任期是否透過修憲推動「法理台獨」是外界觀察重點。（圖／翻攝自國史館網站）

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