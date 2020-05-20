海巡體驗營場次加開放寬年齡　大專院校學生至國中學生都可參加

▲海巡署辦理海巡體驗活動吸引年輕學子對海域環境的重視。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

海巡署於2017年首度推出海洋體驗營活動，2017-2019年連續3年活動廣受好評，獲得民眾熱烈回響，今年度場次加開，更將年齡放寬，大專院校學生，高中職學生，甚至國中學生都可參加。

▲海巡體驗營場次加開！ （圖／記者翁伊森翻攝）



為青年學子體認海洋權益、生態保育與資源永續之重要性，培養海洋情感與知識，並增進對海巡工作之瞭解，以「親近海洋、體驗海巡」為主軸，海洋委員會指導規劃「2020年暑期海洋體驗營」一系列活動，參加對象更由原本大專院校學生及高中職學生擴展至國中學生。中部分署特選定台中至嘉義沿海地區及中部海域舉辦「親近海洋、體驗海巡」海巡生活體驗，藉由近距離觀摩海巡勤務之執行及體驗，了解海防第一線之海域執法人員為守護藍色國土及確保民眾生命財產安全所做的努力，喚起守護海洋意識，體認海洋權益的重要性。

本次「親近海洋、體驗海巡」活動內容，規劃以多元方式參與海巡勤務體驗及海洋法政解析為主軸，結合中部海域因地理位置及高潮差特性，所造就豐富潮間帶及深度地方文化，輔以生態觀察及文化導覽活動，深具教育意義，相關活動資訊如下：

一、 【活動日期】

3天2夜，每梯次20人（限大專院校含研究生在學學生）

第一梯次：7月20日至7月22日。

第二梯次：8月17日至8月19日。

2天1夜，每梯次20人（限國、高中職在學學生）

第一梯次：7月23日至7月24日。

第二梯次：8月20日至8月21日。

二、 【報名日期】

第一梯次：5月15日0時起至6月5日24時止。

第二梯次：6月8日0時起至6月28日24時止。

三、 【活動費用】

3天2夜:每人3,410元；2天1夜:每人2,440元。

四、 詳細活動內容及報名網址：https://www.cga.gov.tw/GipOpen/wSite/np?ctNode=11173&mp=9993

五、 詳情請洽中部分署王妍蓁科員（聯絡電話：04-26582685轉562618、0936761361）。

中部分署表示，本次活動訂於5月15日0時開放線上報名，將保留部分名額以鼓勵海洋相關系所或社團學生踴躍參與。如需更進一步資訊，可至海洋委員會海巡署或中部分署全球資訊網活動專區查詢。中部分署竭誠期待您的參與！

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