李來希再批陳建仁：仍有維安特勤禮遇　真放棄還假象？





▲李來希。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

全國公務人員協會榮譽理事長李來希18日痛罵，副總統陳建仁主動放棄每月18萬的卸任禮遇，卻選擇中研院月薪50萬的薪水，「婊子又想立貞節牌坊」。李來希19日再批，陳建仁未來仍有維安特勤禮遇，是真放棄還是假象？

李來希18日在臉書痛罵，「既然做了婊子又想立貞節牌坊，要名要利，就是不要臉」，當初年金改革口口聲聲說，再不改革國家會破產，對媒體說改了之後，副總統可以領多少，當初說「6萬3，6萬3省吃儉用就夠了」，現在不但覺得6萬3不夠，還覺得副總統禮遇18萬不夠，選擇一個將近50萬的中央研究院的特聘研究員的缺。

對於批評陳建仁卻慘遭網友出征，李來希在臉書上痛批，請問陳建仁卸任後月領50萬的爽缺，這件事不能批評嗎？不該批評嗎？更重要的是這個人過去的言行要不要拿出來檢驗？當陳建仁決策傷害特定團體成員基本法定權益的時候，說過甚麼？又做過什麼？不能檢驗嗎？

李來希還說，陳建仁身家家財萬貫，退休金6萬3千元，說夠用就好，現在可以領50萬，那麼是領爆了嗎？陳建仁說放棄禮遇，是不能領還是放棄？所有的維安特勤禮遇仍然維持，請問是真的放棄還是假象，要不要站出來說清楚講明白？

陳建仁卸任後回任中研院特聘研究員，停止適用卸任副總統相關禮遇，依規定無法領每月18萬元禮遇金及每年400萬元辦公室事務費用；至於維安部分，蔡英文依「特種勤務條例」規定，核定陳建仁仍屬特勤維安重要對象，持續提供安全維護。