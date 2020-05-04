男演員搭客運遇性騷擾　大叔淫笑摸他全身…拿平板：要一起看電影嗎？

記者陳以昇／新北報導

藝人趙一虎日前搭乘客運要到台南排演時，在車上遭到性騷擾，他表示當時一名男子在他上車時，不斷地盯著他看，期間還向他搭訕，靠近他說話，趁機摸臉、背部，甚至故意丟飲料罐在他腳邊，撫摸他大腿，至少摸他10次，事後返回台北向警方報案。

▲演員趙一虎搭客運遇到男子對他性騷擾，下車後在窗邊對他淫笑 。（圖／記者陳以昇翻攝）

曾經演過《阮氏壁花與她的三個男人》、《獅子王強大》等戲劇節目的演員趙一虎，在年初2月5日凌晨1時許，從永和騎機車到板橋，準備搭乘客運車到台南參加排演，才剛上車就發現一個關愛的眼神盯著他看。

▼演員趙一虎說被性騷擾過程 。（圖／記者陳以昇翻攝）

一名年約40歲，皮膚黝黑的男子在他上車後，就不斷看著他，車子出發後，男子還拿出平板電腦邀請他一起觀看影片，他以要休息為由拒絕，男子卻不死心，開始搭訕聊天，說話時刻意靠近他的臉，隨手撫摸他臉及背部，讓趙一虎相當不舒服。

男子沒多久變本加厲，故意將飲料罐丟到地上，趁機摸趙一虎的大腿，讓他嚇了一跳，直接斷然拒絕「不要亂摸我大腿，我要睡覺，你有事嗎？」，期間男子至少摸他10次左右。

客運車抵達台南後，趙一虎向司機表達要報警，男子還回嗆「我不怕！」，為了怕耽誤演出工作，暫時放棄報案。下車後，男子還不死心，先在車窗邊對他露出詭異微笑，甚至下車尾隨到劇組車旁露出淫笑，讓趙一虎氣炸，返回台北後直接到警局對男子提告，警方目前已經著手調查，將約談男子到案說明。

腦公！你不可以賴帳喔

▼演員趙一虎向記者示範被性騷擾過程 。（圖／記者陳以昇翻攝）