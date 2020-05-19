蔡英文成立修憲委員會　兩岸關係依憲法、人民關係條例處理

▲總統蔡英文。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和、蔣婕妤／台北報導

有關總統蔡英文520就職演說講稿已定稿，在兩岸議題方面，她將重申1月11日總統大選時的談話，對於兩岸基本態度，維持「和平、對等、民主、對話」的8字箴言原則，不接受一國兩制、矮化台灣破壞現狀的做法；而兩岸事務上，會循憲法與兩岸關係條例來處理。

在兩岸論述上，《ETtoday新聞雲》先前獨家報導「獨／蔡英文520就職演說內容曝光 兩岸論述維持8字箴言基調」一文，已經點出她本次就職演說的兩岸基調，仍不會主動挑釁，也不會脫離年初時，提及的「和平、對等、民主、對話」8字箴言，並再次呼籲對岸重啟良性互動、長久穩定發展，希望能理解民主台灣、民選政府，不會屈服威脅恫嚇的基本態度。

對此，蔡英文的講稿已經定稿，蔡英文的兩岸論述也確定將重申1月11日總統大選時的談話，對於兩岸基本態度，維持「和平、對等、民主、對話」的8字箴言原則，不接受一國兩制、矮化台灣破壞現狀的做法；而兩岸事務上，會循憲法與兩岸關係條例來處理，目標是維持台海的和平穩定。

另外，蔡英文也會在演說中提到，立法院會成立修憲委員會，針對政府制度、人民權利等，憲政改革議題會在此平台上對話，要契合台灣社會的價值；同時，司法改革也會持續進行，包括國民法規制度的推動等。

蔡英文也會指出，行政院的組織改造工程將進行盤點，讓整體的機制可以與時俱進，強化政府治理的能力；此外，也會提到8月份，監察院成立國家人權委員會，這將是監察院轉型的起點，而未來考試院新團隊方面，在上路之後也會要求他們提出改革方案，對於培育現在所需的治理人才作為改革目標。

有關蔡英文演說的規劃，預計於20日上午10點發表就職演說，全長約25分鐘；在談話中，將向國民報告，台灣在面對國際政治、經濟結構變遷的當下，要如何因應挑戰，下一個四年政府團隊已經有了哪些準備。

據指出，蔡英文的講稿概要分為4大部分，分別為：「台灣共同體的概念」、「台灣國際區域間的角色」、「闡述國家生存發展4面向」，以及最後的「結論」。

其他人也看了這些...

►817萬票勝選連任那一夜 蔡英文內心有顆未爆彈

►蔡英文下一步要打國際盃 8大政策改變台灣產業體質

►蔡英文72小時搞定閣揆、黨務 不愛政治但不會「再想想」



更多熱門新聞...

►蔡英文演說講稿 兩岸基調「和平、對等、民主、對話」

►蔡英文社群喚醒英粉 究極體再進化準備瞄準「外宣」

►振興一下我們的美麗