拖延蔡英文的能源轉型？　環團要求監察院調查經濟部

▲環團向監察院陳情經濟部失職。（圖／綠色和平提供）

記者范姜士航／綜合報導



第15屆總統副總統就職典禮在即，蔡英文總統將宣告未來4年的政策方向。根據綠色和平發布的最新民調顯示，超過8成5民眾認為規範高用電量企業轉用一定比例再生能源有助加速能源轉型；然而，應該規範企業的「用電大戶條款」實施辦法，上路時間卻被經濟部無限期推遲，綠色和平因此向監察院陳情，要求調查此明顯失職之舉，以回應民眾對能源轉型的期許。

綠色和平專案主任張皪心對於經濟部拖延用電大戶條款感到憤怒，「相較民眾對於政府能源轉型充滿信心，經濟部卻怠忽職守，用電大戶條款延遲一年仍未上路；綠色和平已向監察院陳情要求調查。我們呼籲蔡英文總統，想要真正做好能源轉型，經濟部不應只當用電大戶客服，想盡辦法幫企業推卸使用再生能源的責任。」

條款拖一年 上路仍無期

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根據綠色和平委託山水民意研究股份有限公司於2020年4月28日至29日進行的電話民調，有多達85.5%民眾認同用電大戶條款有助加速能源轉型進度，且有44.6%的民眾支持要「用電多的企業」負責發展再生能源的成本；然而蔡英文政府推動能源轉型的重要法案 －－《再生能源發展條例》第12條第3項的「用電大戶條款」子法應該早在2019年11月實施，然至今僅完成草案預告，正式上路仍遙遙無期，有違《中央行政機關法制作業應注意事項》第16 條之規定，最晚1年內（2020年5月）須公告子法的規定，更讓廣大民眾失望。綠色和平已向監察院陳情，盼能調查並糾正主管機關經濟部及執行機關能源局，督促「用電大戶條款」實施辦法盡快正式上路。

▲民調顯示8成民眾認為用電大戶有助能源轉型。（圖／綠色和平提供）



張皪心強調，為達成2025年的20%再生能源目標，用電大戶條款至關重要。綠色和平依照現行的草案估算，消耗臺灣超過50%電力的用電大戶，所分擔的再生能源責任僅能在2025年貢獻低於1%再生能源發電量，相比整體目標的20%再生能源佔比，可謂杯水車薪。在本次民調1078名電話受訪民眾中，經說明用電大戶條款只能貢獻全臺低於1%時的再生能源發電量時，原本對達到2025年再生能源目標有信心的民眾，過半數坦言對能源轉型的信心因此受影響。可見經濟部現階段輕放用電大戶的手法，已降低民眾對於能源轉型達標的信心。

▲綠色和平就用電大戶延宕向監察院陳情。（圖／綠色和平提供）

因此，綠色和平要求經濟部必須盡快讓用電大戶條款實施辦法正式上路，以公平原則，要求用電大戶、中小企業及民眾共同分擔2025年全臺20%再生能源發展，並列為蔡政府新任期內優先推動工作，回應民眾加速能源轉型的期待，讓臺灣從氣候治理再次成為全球政府典範。



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