美驅逐艦「拉爾塔號」巡弋東海　甲板現「115」神秘數字...背後含意曝光！

▲美軍驅逐艦帕拉爾塔號（USS Rafael Peralta排出115的字樣，代表在東海部署115天。（圖／翻攝自U.S. Pacific Fleet臉書）

實習記者陳妙津／綜合報導

美國勃克級飛彈驅逐艦「拉爾塔號」（USS Rafael Peralta，DDG 115）近日現身上海外海，但此時正值解放軍「渤海軍演」的敏感時機。美軍太平洋艦隊更曾在12日發布一張照片，展示艦上人員10日在甲板齊齊排出「115」的數字，代表美軍已在東海部署達115天。

據《南華早報》報導，以艦上自動識別系統（AIS）的信號看來，拉爾塔號15日曾現身距離中國東部海岸116海浬處（約214公里），這也是一個月內第二艘在中國附近外海被觀測到的美軍軍艦。美軍太平洋艦隊則在推特表示，拉爾塔號本周將在東海巡弋。

上一艘被觀測到的美國軍艦為神盾驅逐艦麥坎貝爾號（USS McCampbell），曾在4月17日時於山東省威海市外海約77公里處出沒。而此次拉爾塔號被觀測到的時機也尤其敏感，因解放軍14日開始進行為期兩個半月的渤海軍演，有分析認為此次軍演為對蔡英文政府520就職的回應，但前南京軍區副司令員王洪光卻駁斥此說法，指軍演為「防禦性質」。

拉爾塔號自2017年開始服役，為第64艘勃克級驅逐艦，原隸屬第23驅逐艦中隊，後被編入美國第七艦隊轄區，開始參與美國印太地區布局，其備有新一代「整體防空與飛彈防禦」（IAMD）能力，除了執行承平巡弋、危機反應、制海、火力投射等任務外，還能同時與空中、水面與水下目標接戰，戰力強健。