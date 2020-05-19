花蓮台商違反居家檢疫罰10萬不繳　豪宅遭法拍！他申請「分期」保房

▲▼花蓮分署書記官會同花蓮縣衛生局人員至現場查封鄭姓男子不動產。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣一位鄭姓民眾今年3月自中國大陸返台後，因未遵守居家檢疫規定自行騎車外出購買宵夜，造成防疫漏洞，經花蓮縣衛生局依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第15條第2項規定裁罰新台幣10萬元，因鄭姓民眾經催繳後遲未繳納，日前移送法務部行政執行署花蓮分署強制執行，花蓮分署查封其不動產後，鄭姓男子已提出分期繳納申請。

鄭姓民眾長年旅居中國大陸，實際並未居住於戶籍地，在移送執行前已出境返回大陸。依國稅局最新年度所得及財產資料顯示，義務人在國內無任何所得可供執行，僅有一棟在今年甫購買、位於花蓮縣瑞穗鄉、且設有上千萬高額抵押權的3層樓不動產。為保全本案公法債權之執行，避免義務人脫產，並督促義務人儘速履行義務，花蓮分署於18日上午由書記官會同花蓮縣衛生局人員至現場查封該不動產，而鄭男同日傍晚也透過友人表達申請分期繳納之意願。

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花蓮分署強調，本案因義務人在國內無所得、動產可供執行，不動產更設有高額抵押權，為保全本案公法債權之執行，僅先行「查封」該不動產，而尚未進入「拍賣」程序。如義務人確有經濟上困難，無法一次繳清欠款之情事，分署會核准其以分期方式繳納，在查封期間義務人仍得使用收益該不動產，待繳納完畢後，將立即塗銷該不動產查封登記。

花蓮分署表示，在歷經多起裁罰案件經強力執法及媒體大幅報導後，近期花東地區已無新增裁罰案件，顯見政府部門通力合作強力執法，確實有效遏止恣意違反防疫規定之行為，持續保持花東地區迄今零確診紀錄。在台灣疫情日漸趨緩下，仍賴全體國人與政府部門上下一條心，迎接防疫新生活運動，保持適當社交距離、落實個人衛生防護、出入實名制，以共同維護全體國人的健康。

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