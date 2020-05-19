內閣改組僅1位女部長！李安妮批比例太低　行政院回應了

記者黃巈禾／台北報導

這次新內閣成員中，只有勞動部長許銘春一位部會首長為女性。前總統李登輝女兒、行政院性平會委員李安妮質疑，行政院這次內閣改組，性別比例倒退到比蔣經國時代還不如。針對女性比例較低的問題，行政院秘書長李孟諺表示，行政院對女性同胞、兩性平權的重視，不只在女性閣員方面來呈現。

▲勞動部長許銘春。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲行政院秘書長李孟諺出席行政院內閣人事記者會。（圖／記者林敬旻攝）

李孟諺指出，這次其實有4位一級閣員是女性，行政院長蘇貞昌對兩性平權非常重視，從去年748號法案能順利通過，行政團隊對兩性平權的努力跟投入，未來也會秉持這樣的精神，當然也希望有更適合的人才繼續為國服務。

李孟諺說明，包括許銘春、促轉會主委楊翠，公評會主委黃美瑛，以及台美事務委員會主委由現任駐世界貿易組織（WTO）副代表楊珍妮擔任，總共有4位都是女性閣員。

李孟諺強調，行政院對女性同胞、兩性平權的重視，不只是在女性閣員方面來呈現，最重要是對法案的推動，像行政院的政委羅秉成就在推動兩性平權上有非常大的著墨跟努力。

▲前總統李登輝女兒李安妮（右）。（圖／翻攝李安妮臉書）



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