傳三星將發表1/1.3吋大型感光元件力拼使用SONY IMX700的華為P40

特約記者洪聖壹／綜合報導

先前有提到過，面對5G在全球各地開通，讓今年的智慧型手機轉而朝向120Hz螢幕顯示跟大尺寸感光元件這兩個方向發展，像是華為與SONY開發的SONY IMX700感光元件，讓華為P40 Pro拍照成績持續保持在第一名，現在有消息指出，三星今年打算出大招，推出 1/1.3吋5000萬畫素感光元件。

蘋果iPhone 11 Pro Max去年9月20日發表，主鏡頭使用的是SONY IMX503感光元件，尺寸為1/2.25吋，可以透過4畫素合一合成一張1.4um高感光照片。不過今年2月12日發表的三星S20 Ulra，很快就用上自家的Samung S5KHM1感光元件，尺寸為1/1.33吋，支援九畫素合一成為2.4um高感光照片，拍攝畫素1億800萬畫素，幾乎同一時間發表的小米10 Pro，同樣是用上三星S5KHMX感光元件，但是保守的使用四畫素合一技術合成1.6um照片。

至於3月發表的OPPO Find X2 Pro使用的是SONY客製款IMX689感光元件，可以拍4800萬畫素照片，感光元件大小為1/1.43吋，同樣透過四畫素合一合成2.24um高感光照片。然而華為P40 Pro直接與SONY合作開發 IMX700 感光元件，可以拍5000萬畫素照片，感光元件尺寸為1/1.28吋，可以透過四合一技術合成2.44um高畫質照片。

事實上，跟小米10 Pro同樣用上一億拍攝畫素的三星S20 Ultra，在DxOMark的拍攝得分也只有122分，比小米10 Pro的124分略低。綜觀評測原因主要還是在手機感光、拍攝畫質、穩定度等問題。上週公開的三星Galaxy S20+拍攝總分只有118，兩支手機的拍攝得分都遠低於華為P40 Pro的128分。

現在又是來自Ice Universe(@UniverseIce)爆料，這次他連發兩推，第一推爆料指出三星很快的將會推出5000萬畫素、1/1.3吋感光元件，很顯然的是要對上SONY與華為開發的Sony IMX700。

在更早之前根據三星LSI執行副總裁Yongin Park在官網發表的文章，三星正在研發 6 億畫素（600MP）的感光元件，直接超越了人眼極限（5億畫素）。

這也難怪Ice Universe的第二推語重心長的說：「手機使用大尺寸感光元件已經沒有回頭路，這代表我們越來越難購買到輕薄的手機，這並不是一件好事。」

從Ice Universe的推文不難猜測出，三星最新的Note 20+，很可能率先用上這顆感光元件。不過基於產品出貨時程考量，這次傳出的不論是哪一顆感光元件，都不太可能用在最新款的Note 20身上，今年的的Galaxy Note 20可能最多維持Galaxy 20 Ultra的1億畫素拍攝水準。即便如此，身為台灣第一款5G Galaxy Note系列手機，Note 20還是值得期待。