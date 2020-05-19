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WHO私下邀中美演說「只有習近平答應」　川普冷拒絕…拒營造團結假象

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▲▼川普,習近平。（圖／路透）

▲美中關係因為疫情而陷入緊張情勢。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

美媒揭露，根據消息人士說法，美國總統川普現階段不想與世界衛生組織（WHO）進行任何事項，該單位曾於月初邀請他，在18日的世界衛生大會（WHA）視訊會議致詞，結果遭到拒絕，最後站上國際舞台的則是中國國家主席習近平。

美國新聞網站Axios報導，兩名知情人士透露，世衛5月初曾邀請川普在18日的WHA視訊會議上發言，結果他不領情，隨後則透過美國駐日內瓦代表團，回絕WHO的領導層級。據悉，WHO原本邀請川普與習近平在WHA會議發表演說，時值美中關係冷淡，該組織希望讓兩大領導人站在一起，試圖創造團結的感受。

然而，最後欣然接受邀請的只有習近平，他18日還承諾提供20億美元的經費，協助各國對抗新冠肺炎（COVID-19）。其他發言的國際領袖還包括德國總理梅克爾（Angela Merkel）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。

▲▼ 習近平戴口罩北京視察。（圖／新華社）

▲習近平提供抗疫方面的建議。（圖／新華社）

美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）則在會議中抨擊世衛，該單位未能掌握全世界都需要的抗疫資訊，沒有共享訊息與保持公開透明，結果造成許多人喪生，「世衛必須改變，必須變得更透明與更負責。」

報導指出，外界質疑中國最初隱匿疫情。不過美國的批評人士則稱川普拋棄世衛，在全球處於危機時退出領導地位，其實也是為了讓大家不要注意到他早期應對疫情的方式。

白宮一名高級官員則回應，如果世衛有做好自身的工作，並讓中國保持公開透明，現階段的世界可能會非常不同，現在必須要求真相，而不是營造出一種虛假的團結感。

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