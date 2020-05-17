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影／桃園嬤上廁所「3歲孫不見了」！拐童男被肉搜　奔逃新竹上銬帶回

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記者楊淑媛／桃園報導

桃園3歲小男童被帶走又棄12公里遠公園案，中壢警分局17日晚間自新竹逮到41歲的陳姓涉案男子，經初部偵訊陳嫌坦承犯下該案，全案移送桃園地檢署偵辦中。警方透露，男子16日帶走男童後，發現網友和警方大規模發動尋人，不得不放人，並潛逃到新竹地區；未料，不久後，即遭警方逮捕。

▲桃園大賣場拐童案，警方逮捕渉案男子

▲桃園大賣場拐童案，警方逮捕渉案男子到案。（圖／翻攝自網路）

中壢警分局17日指出，陳男平時在北部地區的工地打零工維生，日前才到大溪一處工地工作，16日下午他在中壢區家樂福大賣場，看到 3歲小男童後獨自一人，竟擅自將男童帶到大溪區，途中發現網友和警方大規模協尋男童，只好將男童放在中正公園。▲桃園大賣場拐童案，警方逮捕渉案男子

▲桃園大賣場拐童案，警方逮捕渉案男子到案。（圖／翻攝自網路）

該起拐童案，中壢警分局報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦並核發拘票，於17日1晚上20時許，循線至新竹市東區林森路查獲該名犯嫌到案，經初步偵訊，犯嫌已坦承犯下該案，全案依法移送地檢署偵辦。

中壢警分局指出，該案發生於5月16日，3歲小男童與阿嬤至中壢區家樂福大賣場購物，阿嬤因去上廁所出來後，發現原在廁所外的小男童竟不見了，相當著急，遍尋大賣場內不著後，於13時45分立向警方報案請求協尋。

由於桃園市議長邱奕勝住在中壢區，男童家人遂經由地方里長轉請邱議長協助，邱議長及里長和男童親友，立即於臉書、Line群組發布協尋訊息，引發網友大量轉傳，受到關注。

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