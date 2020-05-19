前WWE明星驚傳失蹤！在加州海灘被浪捲走...家屬崩潰協尋

▲妻子在IG上貼出尋人啟事 。（圖／翻攝自instagram／silianagaspard）

實習記者施怡妏／綜合報導

39歲的美國職業摔角選手兼演員沙德·加斯帕德（Shad Gaspard）傳出失蹤消息，妻子西莉安娜（Siliana Gaspard）在個人IG上發限時動態，「最後一次出現的時間是5月17日，地點在Marina Del Rey Beach，如果有人看到請盡快致電到911」。當地警方有消息傳出，有人在海灘被浪潮帶離海岸，但還沒證實是否為加斯帕德。

綜合外媒報導，前WWE明星加斯帕德帶著一家人前往海邊遊玩，10歲大的兒子不小心跌進浪潮裡，他將兒子救上岸之後，另一波巨浪衝上來，他便被海浪沖走，目前行蹤成謎。直到昨（17）日，兒子與妻子都還留在海灘上，等待奇蹟出現，海岸警衛隊表示，若是天氣允許的話，將進行空中搜尋，利用所有可用的資源進行搜索。

▲若有人看到加斯帕德，請盡快撥打911 。（圖／翻攝自instagram／silianagaspard）

當地救生員表示，當天下午有兩人被浪潮帶離海岸，其中一人獲救，另外一名30歲的黑人男性則不幸被淹沒。目擊者表示，整件事情讓人心碎，母親與孩子絕望的表情讓人憐惜。

為了因應新冠病毒，Marina Del Rey Beach暫停開放民眾遊玩，直到13日才重新開放，沒想到卻傳出噩耗。加斯帕德是美國職業摔角選手，在世界摔角娛樂（World Wrestling Entertainment）時期最風光，直到2010年退出之後，改行從事演戲事業，曾出演電影和連續劇，代表作品為「 Think Like a Man Too」。