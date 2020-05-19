人夫拉開喝醉女同學內褲狂拍！妻翻硬碟見「黑森林照」傻眼…揭狼君惡行報警

▲人夫偷拍女同學，遭妻子大義滅親報警處理。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／新北報導

新北一名吳姓人夫兩度偷拍研究所女同學君君（化名），並將含有胸部、下體的私密照片全部存在隨身硬碟裡，孰料，其妻子發現後，氣炸決定親自揭開他的狼行。一審吳男被依竊錄他人身體隱私部位罪、乘機猥褻罪，分別判2個月、7個月，案經上訴高等法院，遭法官駁回，全案仍可上訴。

判決指出，吳男與妻子、君君等友人於2011年12月23日晚間到KTV歡唱，不料，他卻趁大家黃湯下肚之際，偷拍君君的私密處，存進隨身硬碟裡；隔年5月4日晚間，吳男與妻子、君君及友人們一起慶生喝酒，他把喝醉的妻子、君君一起帶回住處，沒想到竟故技重施還變本加厲，他先把熟睡的妻子安撫好，再跑到君君房間，直接拉開君君的衣領、內褲，偷拍私處得逞。

事隔7年，吳妻某天無意間發現吳男隨身硬碟中，竟出現多張「黑森林照」，全是女性私密處，才知道丈夫居然是偷拍狼，決定大義滅親，立即報警處理。對此，君君得知後，身心受創，只要想起來就會爆哭，決定向吳男求償500萬，案經新北地院審理，判吳男賠20萬元為適當。

刑事部分，一審吳男被依竊錄他人身體隱私部位罪、乘機猥褻罪，分別判2個月、7個月，上訴二審後，高等法院認為，原審判決無誤，因此維持原判，全案仍可上訴。



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