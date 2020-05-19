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國民黨整理蔡英文「12項跳票」：司改、環保、外交全卡關！

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記者羅婉庭／台北報導

520總統就職典禮倒數一天，國民黨提出總統蔡英文12項政見跳票，點出司法改革、「派遣勞工專法」、「最低工資法」全部卡關，環境保護、兩岸、外交成績不及格，呼籲蔡英文不要再用文青式的華麗詞藻來包裝、掩蓋四年施政不力。

▲國民黨文傳會主委王育敏主持「蔡英文政見跳票，執政成績不及格」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨文傳會主委王育敏主持「蔡英文政見跳票，執政成績不及格」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

國民黨文傳會主委王育敏指出蔡英文12項政見跳票，包括勞保年改、派遣勞工專法、兩岸關係、「踏實外交」卻四年連斷7邦交國、改善勞工過勞、司法改革、能源轉型非核家園、社宅8年20萬戶、制定最低工資法、完善社會安全網、拓展國際參與、改善少子化，當初對選民的承諾都沒有實現。

同時，王育敏公布國民黨所做「蔡英文總統執政四年成績民意調查」，針對「低薪改善」、「社會安全」、「年輕人發展」、「社福照顧」、「保障勞工」、「環境保護」、「司法改革」、「經濟發展」、「兩岸關係」以及「外交關係」等10大領域。

調查結果指出，除了在「社會安全」、「社福照顧」以及「環境保護」三個項目上勉強及格，施政成績獲得6.19分外，其他七個領域，直接被民眾評為「不及格」表現。甚至在，蔡英文總統著力最深的「司法改革」領域，被民眾打上4.96死當的成績。

王育敏也表示，蔡英文2016年在總統府前，曾對全民許下「十大承諾」，但是四年執政下來，多項政見跳票，背棄對選民的承諾。尤其是在勞工權益保障領域，蔡英文宣稱「勞工是心裡最軟的一塊」，但是任內推動的一例一休，反而造成勞工權益受損。

她強調，目前我國勞工低薪過勞問題依然嚴重，工時過長在全世界排名第四，過去承諾推動的「派遣勞工專法」、「最低工資法」現在也都持續卡關，根本沒有實質推動。另外，勞保年金瀕臨破產，但蔡政府卻退回年改草案，完全棄守過去對勞工的承諾。

王育敏針對外界批評聲最多的「司法改革」問題指出，蔡政府曾多次承諾將會強化社會安全網，但是任內仍發生多起精神病患殺人事件，包括小燈泡案、牙醫診所殺人案、新店隨機殺人案、殺警案等，但精神病患殺人一再無罪，也造成國人對司法失去信心，而過去四年在司法改革上，進度持續落後，難怪在民調中拿到最低的4.96分。

王育敏接著指出，蔡英文政府的兩岸外交失敗，在民調中拿到倒數第二低分，原因在蔡英文總統上任後，宣稱要維持兩岸現狀，推動踏實外交，但實際上卻造成兩岸關係急速冷凍，我們四年內連斷七個邦交國，而在國際事務參與上，也連續四年無法參加WHO，更遭到許多國際組織拒於門外，無法加入CPTPP，證明在兩岸外交上的成績完全不及格。

以及，社會福利政策，蔡英文曾把少子女化問題視為國安危機，目前我國連續三年生育率下降，更突顯青年不敢生養小孩的問題，但是蔡英文四年任內卻沒有對少子女化推出實質有效的對策。而過去承諾的社會住宅8年20萬戶，目前達成率僅僅只有7.9%，已經形同跳票。

另外，王育敏說，蔡英文對選民的能源轉型承諾也從未兌現，蔡政府一直積極推動的能源轉型、非核家園，則因為太陽光電與離岸風電建置進度緩慢，為了維持供電穩定只能火力全開，也因此造成嚴重的空氣污染。

▲國家政策研究基金會顧問施威全出席國民黨「蔡英文政見跳票，執政成績不及格」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲國家政策研究基金會顧問施威全。（圖／記者林敬旻攝）

國家政策研究基金會財政組顧問施威全批評，中央政府護航中火燃煤機組，台中市廢止臺中火力發電廠的2部燃煤發電機組，但中央政府一再掣肘，甚至宣布「台中市生煤自治條例」部分條文無效。施威全認為，行政院的護航，是地方自治法制的危機，違反「自治條例保留原則」，以及大法官738號解釋，主張為了公益，地方自治條例可以制定比中央法律更為嚴厲的管制標準，行政院護航中火，顯然違憲。

▲文化大學教授吳盈德出席國民黨「蔡英文政見跳票，執政成績不及格」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲文化大學教授吳盈德。（圖／記者林敬旻攝）

文化大學法律系吳盈德教授則指出，蔡政府四年任內爆發國民對「國民參與刑事審判法草案」的不信任、總統府專機走私醜聞、最高法院分案不公、政府捐助法律扶助基金會捐款不公、陳同佳事件爭議，種種重大事件，均有政治力介入其中，蔡政府不顧民意、不顧司法獨立性及公正性，均足以令民眾對於司法改革前景感到不安。

最後，王育敏表示，明天蔡英文總統將發表正式就職演說，全國人民都非常關注，國民黨呼籲蔡總統不要再用文青式的華麗詞藻來美化包裝自己四年施政不力的問題，蔡英文應該正視過去四年政見跳票、毀棄對民承諾的事實，真誠的提出未來四年的施政規劃，對全台灣民眾許下莊嚴而負責任的承諾。而國民黨作為最大也是最負責任的在野黨，未來四年，將以專業、認真、負責的態度，繼續監督蔡英文與民進黨政府，做個忠誠而稱職的反對黨。

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