靜宜商圈「點點怪男」曝光！女大生鞋被做記號掀恐慌　警鎖定1人追查真相

記者鄧木卿／台中報導

台中市靜宜商圈一帶的租屋女大學生月前在Dcard上發文指出，她放在門外的淺色鞋子被人在側邊及底部點上黑點，這種專門在鞋子上做黑點記號的「點點怪」，令人又生氣又毛骨悚然，台中市清水分局表示，經調閱附近社區大樓監視器，發現有個男子並非住戶，行為怪異，已掌握身份將傳喚到案說明用意為何？

▲台中警方鎖定在女 大生鞋上做記號的「點點怪男」。（圖／記者李忠憲翻攝）

1名女大生在Dcard上發文，「單身租屋注意！靜宜商圈點點怪」，近幾個月台中靜宜商圈出現了專門在人鞋子上做黑點記號的「點點怪」，她以自身為例，自己在外租屋，部分鞋子放不下，才會擺放在門外，怎料她發現自己的淺色鞋子通通都被人在側邊及底部點上黑點，有些是5個點、有些是6個，令她又生氣又毛骨悚然。

害怕的原PO提醒，自己住的人最好都備個武器防身，她也已經請房東加裝監視器。然而更可怕的是，有人猜測點點的意思是否和「摩斯密碼」有關，她仔細對照後，發現4個點代表英文字H，2個點代表I，合起來恰巧就是「Hi（嗨）」，「真的超級毛，是要跟我打招呼嗎？」

她在發出文章後，發現受害者竟不只她一人，且多為女性，範圍從靜宜夜市到弘光科大附近都有。有受害者表示，先前有房客報警處理，雖然警方已定期巡邏，但仍然有新的受害者出現。

不管點點怪用意為何，網友們紛紛呼籲要小心，「在外真的真的要注意安全」、「看了起雞皮疙瘩」、「我也是受害者，鞋子被亂點真的超難過，現在看到被點的鞋子也不敢穿心裡很有陰影」、「想到韓劇隧道的劇情」、「幫推上去」、「看完整個背脊發涼」。

清水分局表示，經調閱社區監視器並詢問管委會，發現這名男子並非住戶，目前已鎖定該男子身份正傳喚到案，釐清為何進得去社區？在鞋子上做記號有何用意？作為是否涉及毀損及侵入住宅罪嫌的認定。

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