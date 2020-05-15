　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

火燒車捨身救童！幼稚園導師困車內罹難…首位平民入祀忠烈祠

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

每年5月15日，總有民眾想起林靖娟老師捨身救童的英勇事蹟。（圖／翻攝自「靖娟兒童安全文教基金會」）

▲每年5月15日，總有民眾想起林靖娟老師捨身救童的英勇事蹟。（圖／翻攝自「靖娟兒童安全文教基金會」）

圖、文／CTWANT

桃園平鎮28年前發生一起幼兒園「火燒遊覽車」意外事故，奪走23條人命、造成9人輕重傷，罹難者中也包含了侯友宜兒子。而最為人印象深刻的就是當時車上的老師林靖娟，她為了搶救車上的學生，不幸葬身火海，如此大愛令人感動，許多網友回想起這段悲劇，仍不禁潸然淚下。

回顧事發經過，1992年5月15日台北市私立健康幼兒園共180多位師生及家長租下5輛遊覽車出發前往六福村野生動物園郊遊，不料其中一輛行駛至桃園平鎮中興路時，車輛震動電源變壓器的老舊電源線因老舊而發生短路、致使電線走火並引燃車內易燃物及爆炸。車內裝潢又屬於易燃材質，火勢蔓延迅速，瞬間全車就陷入火海。

請繼續往下閱讀...

當時火勢過大，僅有少部分人從前門逃出，其他人都往後車廂躲，老師雖然嘗試打開安全門，卻因為遊覽車安全門把手年久失修，導致反鎖卡住而無法打開，一行人也無力打破密閉式窗戶，大家只能無助地待在原地嚎啕大哭。

林靖娟老師成為台灣首位入祀忠烈祠的平民。（圖／翻攝自「靖娟兒童安全文教基金會」）

▲林靖娟老師成為台灣首位入祀忠烈祠的平民。（圖／翻攝自「靖娟兒童安全文教基金會」）

而遊覽車隨車小姐于桂英及健康幼稚園老師黃加添至遊覽車行李廂拿滅火器嘗試滅火，但是滅火器已逾期超過3年無法使用。此時經過的路人鄒年庭、彭華君、邱春模、陳盛勳（前桃園縣議員）等人，連同幼稚園老師林靖娟、司機楊清友搶救受困於火場中的乘客，並同時報警。

消防隊雖然於當天上午12時10分將火勢撲滅，但遊覽車幾乎已全部燒毀。此事件造成2位學生家長、老師林靖娟及20位學童罹難，其中包括新北市市長侯友宜之獨子侯乃維。而林靖娟老師，當時本已帶著6名學童脫險，但她不顧烈火折返，最後她的遺體被發現時，懷中還緊緊抱著4個孩子。

當時總統李登輝及時任行政院院長郝柏村對於林靖娟老師捨身救人的義行感到敬佩，李登輝更邀請雕刻家蒲添生為林靖娟與不幸罹難的20位學生及2位學生家長雕塑紀念雕像。紀念雕像於1998年9月28日（教師節）正式完成，置於美術公園以表揚林靖娟老師之壯烈義行，供後人紀念。她更入祀臺北忠烈祠，成為忠烈祠第一位入祀的平民。

這件事也燒出遊覽車安全隱憂，新北市市長侯友宜的兒子侯乃維也在罹難名單中，成為她心中永遠難以抹滅的痛，28年過去，每年的5月15日總有民眾發文緬懷林靖娟老師的英勇。事發之後，教育部更決定，所有幼稚園校外旅遊教學活動，範圍不得超過該縣市，各級學校之校外旅遊教學活動，租用車輛之車齡不得超過3年。

更多CTWANT報導

王牌大律師雇凶殺妻！入監助FBI破案「贖罪」　疑染新冠肺炎病逝
《夫婦的世界》劇情尺度過大　南韓政府指名2橋段開罰
林森北路壯女持刀割騎士喉　到案辯：有聲音要我殺人

ET快訊
剛跟前妻復合...他情人節帶妹「摩鐵忘情衝刺拍片」！小三這理
驚悚撞擊影片曝！台南男開車暴衝「撞爛11車」2人傷
Kobe墜機意外驗屍報告出爐..體內有藥物反應！9罹難者皆因
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

兒子天生小耳症　公園婆媽「無聊推測」：不然耳朵怎會黏起來？媽氣炸

買CK內褲3件組！「L號藏貼心細節」他傻：謝謝好市多...網驚超勵志

撇滷肉飯業配一說！陳時中：原本要吃冰但怕蛀牙⋯不改牙醫本色笑翻網友

國中會考今明登場　「追分─成功」車票4月賣出3萬多張討吉利

商務人士入境規範放寬！　陳時中：檢疫第5天採檢、陰性可外出2 天

國中會考6名考生突發燒！　全國累計18考生進備用試場

影／北京密函阻止台灣參加WHA！　陳時中吐心聲：這是免不了的狀況

輕颱「黃蜂」逼近甩雨+熱對流雨彈！北北基等17縣市防豪大雨

14國視訊會議「好奇台灣怎防疫」陳時中：台灣模式成自由民主地區典範

影／高中生想辦畢業水球趴！陳時中：電視看過是很好的回憶⋯遵守防疫即可

走失貴賓疑遭人惡意棄置垃圾桶　被困死結塑膠袋...全身溼透狂哭

Max給吳尊剪頭髮表情超痛苦　「給你冰淇淋」兒子秒被買通

高雄鐵工遭撞斃...妻「喪宅墜樓」　家屬怒吼韓賜村：為什麼闖紅燈

騎士尾隨狂吼「為何要載我老婆」　夫護妻闖紅燈逃：想到隨機殺人案

綠茶《玩很大》超破台語又來了！　楊丞琳完成心願…在旁笑翻ＸＤ

台北「哪小哥」爆打運將12拳 女友被搧...爬前座哀求：拍謝

黃子韜怨吳亦凡「就是因為你」　第一次公演任務發布....導師火藥味超濃!!!

虞書欣模仿《破風》舞蹈　劉雨昕台下看到超無奈！！

法國人訪問「台灣防疫成功因素」 蔡英文：SARS經驗+人民守規矩

沒超商、騎山豬？花蓮刻板印象多　黃大謙怒噴：有百貨公司好嗎！

兒子天生小耳症　公園婆媽「無聊推測」：不然耳朵怎會黏起來？媽氣炸

買CK內褲3件組！「L號藏貼心細節」他傻：謝謝好市多...網驚超勵志

撇滷肉飯業配一說！陳時中：原本要吃冰但怕蛀牙⋯不改牙醫本色笑翻網友

國中會考今明登場　「追分─成功」車票4月賣出3萬多張討吉利

商務人士入境規範放寬！　陳時中：檢疫第5天採檢、陰性可外出2 天

國中會考6名考生突發燒！　全國累計18考生進備用試場

影／北京密函阻止台灣參加WHA！　陳時中吐心聲：這是免不了的狀況

輕颱「黃蜂」逼近甩雨+熱對流雨彈！北北基等17縣市防豪大雨

14國視訊會議「好奇台灣怎防疫」陳時中：台灣模式成自由民主地區典範

影／高中生想辦畢業水球趴！陳時中：電視看過是很好的回憶⋯遵守防疫即可

身分證對對碰回歸！8、3、1、2、0中5碼　吃温野菜可享5折

曳引車駕駛一心二用翻車　小客車追撞成廢鐵…駕駛亡

中職／富邦悍將主場戰樂天桃猿拚止敗　16日因雨延賽

基隆市長參選他拋出震撼彈　許效舜：係金ㄟ！時機成熟一定選

中職／蔣智賢左膝腫脹下二軍　于森旭上一軍

倒數20天韓國瑜用「國際牌」反罷韓　Kaohsiung, we can！XX排名躍30名

最愛打理居家場景的電影人　導演Nancy Meyers分享自家理想廚房

英一對男女在公墓上演「活春宮」　議員痛批：令人作嘔的生物

三花貓超強臂力「水平抓衣櫃」　5秒後掉出「深黑巧克力豆」

國民女友墾丁辣一波「美胸挖空」　竟衰遭「生物襲擊」癢一週！

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

生活熱門新聞

外送機車突熄火…客人親拿餐點　她手機一震哭了

捷運內拒戴口罩！惱羞女「毆咬保全」影片曝光

鐵工爸載孩外送　萬人看到這幕感動爆

颱風+鋒面接力！「最強梅雨彈」連5天　全台有雨

「黃蜂」可能死在海上　最強梅雨下週到

女雷射滿臉膿包崩潰　醫怒po真相

幼兒園火燒車28年了！師救6童折返「緊抱學生」喪命

老公想吃炸雞桶「她跑五金行」　網笑炸

20歲女捷運內拒戴口罩狂毆保全...下場出爐

她剛生完「又有了」崩潰...神釣出精主羞炸

跑公所申請紓困　一查竟發現妻子戶頭有100萬！

續約「900元能換iPhone 7」她心動　網秒勸

陳時中說笑：「大咖Jolin來了」！

陳時中開視訊論壇唐鳳也出動　美日加14國參與

更多熱門

相關新聞

曾拍三級片…竟遭兒挖出嘲諷！　女星氣炸怒摑

曾拍三級片…竟遭兒挖出嘲諷！　女星氣炸怒摑

香港女星麥家琪，現已改名為麥方喬，出道時多以性感形象亮相，還曾參與多部三級片拍攝，她在2006年和律師王國豪結婚後，淡出演藝圈，專心相夫教子。不過她近日卻表示在育兒方面遭遇挫折，原來長子發現她過去曾拍過裸照的「黑歷史」。

甲子園將停辦？熱血高三生恐「帶不回黑土」

甲子園將停辦？熱血高三生恐「帶不回黑土」

甜心主播KTV偷情「不倫人夫同事」

甜心主播KTV偷情「不倫人夫同事」

幼兒園火燒車28年了！師救6童折返「緊抱學生」喪命

幼兒園火燒車28年了！師救6童折返「緊抱學生」喪命

36歲媽媽泣訴懷孕一再流產　醫揭關鍵原因

36歲媽媽泣訴懷孕一再流產　醫揭關鍵原因

關鍵字：

周刊王火場火燒車遊覽車幼稚園

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

狠妻3箱鹽酸淋尪…冷眼看他逐漸溶解消失

Max想起「胎內記憶」隋棠聽完失落了

外送機車突熄火…客人親拿餐點　她手機一震哭了

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

何妤玟痛斬8年婚導火線曝光！　

「亞洲第一美男子」無父母沒姓名

Mia連續偷錢還詛咒　元元怒PO真相打臉

郭采潔愛了楊祐寧5年「哭到停不下來」！分手後暴瘦

捷運內拒戴口罩！惱羞女「毆咬保全」影片曝光

台中知名戲院後方「陰陽交界處」？　父嘆跟了很多個

陸網瘋傳「羅志祥正式和愷樂在一起」

鐵工爸載孩外送　萬人看到這幕感動爆

即／21歲女大生跌落820林道身亡

失蹤4天！花蓮嬤曝「紅衣小女孩牽走我」

人妻淪陷閨蜜砲友！超狗血劇情神展開

更多

最夯影音

更多
走失貴賓疑遭人惡意棄置垃圾桶　被困死結塑膠袋...全身溼透狂哭

走失貴賓疑遭人惡意棄置垃圾桶　被困死結塑膠袋...全身溼透狂哭
Max給吳尊剪頭髮表情超痛苦　「給你冰淇淋」兒子秒被買通

Max給吳尊剪頭髮表情超痛苦　「給你冰淇淋」兒子秒被買通

高雄鐵工遭撞斃...妻「喪宅墜樓」　家屬怒吼韓賜村：為什麼闖紅燈

高雄鐵工遭撞斃...妻「喪宅墜樓」　家屬怒吼韓賜村：為什麼闖紅燈

騎士尾隨狂吼「為何要載我老婆」　夫護妻闖紅燈逃：想到隨機殺人案

騎士尾隨狂吼「為何要載我老婆」　夫護妻闖紅燈逃：想到隨機殺人案

綠茶《玩很大》超破台語又來了！　楊丞琳完成心願…在旁笑翻ＸＤ

綠茶《玩很大》超破台語又來了！　楊丞琳完成心願…在旁笑翻ＸＤ

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面