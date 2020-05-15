火燒車捨身救童！幼稚園導師困車內罹難…首位平民入祀忠烈祠

▲每年5月15日，總有民眾想起林靖娟老師捨身救童的英勇事蹟。（圖／翻攝自「靖娟兒童安全文教基金會」）



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桃園平鎮28年前發生一起幼兒園「火燒遊覽車」意外事故，奪走23條人命、造成9人輕重傷，罹難者中也包含了侯友宜兒子。而最為人印象深刻的就是當時車上的老師林靖娟，她為了搶救車上的學生，不幸葬身火海，如此大愛令人感動，許多網友回想起這段悲劇，仍不禁潸然淚下。

回顧事發經過，1992年5月15日台北市私立健康幼兒園共180多位師生及家長租下5輛遊覽車出發前往六福村野生動物園郊遊，不料其中一輛行駛至桃園平鎮中興路時，車輛震動電源變壓器的老舊電源線因老舊而發生短路、致使電線走火並引燃車內易燃物及爆炸。車內裝潢又屬於易燃材質，火勢蔓延迅速，瞬間全車就陷入火海。

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當時火勢過大，僅有少部分人從前門逃出，其他人都往後車廂躲，老師雖然嘗試打開安全門，卻因為遊覽車安全門把手年久失修，導致反鎖卡住而無法打開，一行人也無力打破密閉式窗戶，大家只能無助地待在原地嚎啕大哭。

▲林靖娟老師成為台灣首位入祀忠烈祠的平民。（圖／翻攝自「靖娟兒童安全文教基金會」）



而遊覽車隨車小姐于桂英及健康幼稚園老師黃加添至遊覽車行李廂拿滅火器嘗試滅火，但是滅火器已逾期超過3年無法使用。此時經過的路人鄒年庭、彭華君、邱春模、陳盛勳（前桃園縣議員）等人，連同幼稚園老師林靖娟、司機楊清友搶救受困於火場中的乘客，並同時報警。

消防隊雖然於當天上午12時10分將火勢撲滅，但遊覽車幾乎已全部燒毀。此事件造成2位學生家長、老師林靖娟及20位學童罹難，其中包括新北市市長侯友宜之獨子侯乃維。而林靖娟老師，當時本已帶著6名學童脫險，但她不顧烈火折返，最後她的遺體被發現時，懷中還緊緊抱著4個孩子。

當時總統李登輝及時任行政院院長郝柏村對於林靖娟老師捨身救人的義行感到敬佩，李登輝更邀請雕刻家蒲添生為林靖娟與不幸罹難的20位學生及2位學生家長雕塑紀念雕像。紀念雕像於1998年9月28日（教師節）正式完成，置於美術公園以表揚林靖娟老師之壯烈義行，供後人紀念。她更入祀臺北忠烈祠，成為忠烈祠第一位入祀的平民。

這件事也燒出遊覽車安全隱憂，新北市市長侯友宜的兒子侯乃維也在罹難名單中，成為她心中永遠難以抹滅的痛，28年過去，每年的5月15日總有民眾發文緬懷林靖娟老師的英勇。事發之後，教育部更決定，所有幼稚園校外旅遊教學活動，範圍不得超過該縣市，各級學校之校外旅遊教學活動，租用車輛之車齡不得超過3年。

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