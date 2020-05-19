韓國瑜為請假致歉　網挖去年專訪「心中沒有對不起高雄市民」打臉

▲韓國瑜18日於高雄市議會答詢 。（圖／記者洪正達攝）

記者張嘉晏／綜合報導

高雄市長韓國瑜18日在議會進行施政報告，結語時突然因為去年請假選總統而向高雄市民致歉。不過有網友就挖出韓國瑜去年受訪影片，當時他稱自己只是請假，不是落跑，沒有覺得對不起市民，再度引發熱議。

韓國瑜昨日提早到議會準備迎戰，會中強調市府立場是「市政第一、防疫第一」，除了提及自己的路平、治水政績，他也在結語時首度為了選總統一事向高雄市民道歉，「我們冷靜謙虛傾聽，去年請假選總統要向市民致上歉意，非常非常抱歉，市長不在家，讓市民擔心操心，但這三個月時間，依然非常認真為高雄打拚，確保市政不間斷，參選期間跟市府保持聯絡，休假之後我個人把一天當兩天用，念茲在茲把高雄更變好，大家攜手團結努力，高雄改名一百年再次發光發熱。」

不過有網友就抓包，韓國瑜在去年12月接受電視媒體專訪時，主持人問及對於民眾「落跑說」有何看法，他則表示自己只是請假，「何來落跑之有？」當時他也提到，自己在高雄做了一年的市長，政績都可以被攤在陽光下檢驗，「我們心中沒有任何覺得對不起高雄市民。」

▲韓國瑜去年12月接受電視專訪。（圖／翻攝台視）

對此，罷韓發起人之一的尹立昨日也在臉書發文，認為韓國瑜道歉舉動實為「渣男的道歉、鱷魚的眼淚」。他指出，韓國瑜道歉只是兩面手法，目的是為了降低罷韓投票率，沒有誠意，「呼籲高雄人千萬不要受騙，可以被騙一次、不能被騙一世。」

►選總統被批「落跑市長」 韓國瑜：沒有對不起高雄市民...選上1週待3天