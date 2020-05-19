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柯文哲將出席520總統就職典禮　韓國瑜面臨罷免考慮中

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▲▼大安區通化段公辦都更案開工，台北市長柯文哲、凱越建設董事長林鴻森、宏泰集團三娘邱寶慧。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

政治中心／綜合報導

520總統就職典禮倒數一天，出席典禮的官員備受各界矚目。台北市副發言人戴于文表示，市長柯文哲會依慣例出席。

今年因疫情影響，就職典禮不如往年一樣盛大舉辦，但府方仍有發出邀請，歡迎地方首長及歷任元首還有重要官員出席。前總統馬英九18日受訪時表示，不會出席典禮，更批評總統蔡英文，執政4年來沒有做到該做的事。

國民黨主席江啟臣也表示，不會出席蔡總統的520就職典禮，但期待蔡總統在接下來的任期，施政上能回歸民生經濟、落實民主政治。

北市府方面，副發言人戴于文表示，柯文哲有收到總統府的就職典禮邀請，因520就職典禮是國家大事，柯文哲將循例出席。另外，面臨罷免危機的高雄市長韓國瑜還在考慮中。親民黨主席宋楚瑜表示，將出席典禮一起共襄盛舉。

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