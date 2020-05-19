柯文哲將出席520總統就職典禮　韓國瑜面臨罷免考慮中

▲台北市長柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）



政治中心／綜合報導

520總統就職典禮倒數一天，出席典禮的官員備受各界矚目。台北市副發言人戴于文表示，市長柯文哲會依慣例出席。

今年因疫情影響，就職典禮不如往年一樣盛大舉辦，但府方仍有發出邀請，歡迎地方首長及歷任元首還有重要官員出席。前總統馬英九18日受訪時表示，不會出席典禮，更批評總統蔡英文，執政4年來沒有做到該做的事。

國民黨主席江啟臣也表示，不會出席蔡總統的520就職典禮，但期待蔡總統在接下來的任期，施政上能回歸民生經濟、落實民主政治。

北市府方面，副發言人戴于文表示，柯文哲有收到總統府的就職典禮邀請，因520就職典禮是國家大事，柯文哲將循例出席。另外，面臨罷免危機的高雄市長韓國瑜還在考慮中。親民黨主席宋楚瑜表示，將出席典禮一起共襄盛舉。

★★★好康來了！過期票券換東森幣！

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生兌換東森幣，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】