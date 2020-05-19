扯！韓粉再瞎傳罷韓有「灌票機器」　中選會怒駁斥：傳假訊息最重關五年





▲韓粉再傳假訊息。（圖／中選會提供）

記者蔣婕妤／台北報導

「罷韓」投票6月6日要登場，高雄市長韓國瑜日前終於首度表態，呼籲韓粉不要去投票，後續更傳出有高市府局處首長要支持者去監票，給投票者「壓力」，引發爭議。現在又有韓粉瞎傳罷韓投票有「灌票機器」，對此，中選會19日嚴正駁斥，同時強調傳遞假訊息將移送法辦，最重處五年有期徒刑。

中選會18日嚴正駁斥，網傳「事先設計罷免作票程式」是有人不法且惡意造謠的不實訊息，未料仍有網友徐晉元、陳福全等人變本加厲改捏造及散布「韓陣營已經充分掌握到中選會李進勇與陳菊陳其邁等人，要尋求投票票務方式移轉變更去罷免韓國瑜市長，讓韓國瑜市長沒有任何申訴與翻身的機會，只要你投入這張反罷免的票，就會被以上不肖人士用骯髒的手段把我們的反罷免的票透過變更移轉的方式，變成同意罷免的票，假設一個投開票所，反罷免的票有600張透過移轉變更與灌票機器，就有可能變成1200張甚至2400張的同意罷免票」的不實訊息。

中選會19日再度澄清也予以譴責，強調定會依法移送法辦，也請民眾勿誤信並以訛傳訛。

中選會表示，六月六日的罷免投票選務，是主管選委會、高雄市選委會則是主辦選委會，該會及所屬選委會向以公平、公正、公開辦理選舉及罷免，開票完畢後即宣布各該投票所之開票結果，除張貼投開票報告表於投開票所讓民眾周知外，隨後即將投開票報告表速送鄉鎮市區選務作業中心進行登載作業，以傳送至高雄市選情中心計票系統；整個開票過程，全程都有監察員在場監督開票作業，亦允許民眾在開票時予以錄影，過程相當嚴謹且公開透明，六月六日的罷免案選務即會依此程序及相關規定辦理。

中選會強調，主辦此次選務的高雄市選委會定依法公正辦理選務，而兼辦選務的同仁亦以高雄市政府的公教人員為主，也請網友不要再懷疑高雄市選委會陳雄文主委公正執法的決心，更不要藉此再惡意打擊兼辦選務奉公守法的高雄市各區公所、各投開票所之全體選務同仁。