洪孟楷「反罷韓」輪番遭砲轟　鄭弘儀氣炸怒吼：這是什麼民主！

▲鄭弘儀砲轟洪孟楷。（圖／鄭知道了臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

高雄市長韓國瑜展開反制罷免行動，甚是出動了民政局、財政局長，告訴支持者要讓出來投票的人有壓力，而國民黨立委洪孟楷在18日播出的政論節目中也認同此行為。對此，政論節目主持人鄭弘儀氣的在節目上破口大罵，「你受高等教育的民主素養是這樣嗎？這是什麼民主？」資深媒體人黃光芹更是直接怒轟「舔韓舔到底」。

高雄市長韓國瑜日前拍攝影片呼籲支持者，不要投票要監票，高雄市民政局、財政局長也發出訊息告訴大家，要讓出來投票的人有壓力。洪孟楷則說，「怎麼會有壓力，這不是公務群組，是私人對話」、「我沒有辦法代替這個民眾回答，但韓國瑜確實在影片有講，當天外縣市的朋友不要來高雄，高雄的朋友不要來投票，可以監票」

對此，鄭弘儀在政論節目《鄭知道了》質問洪孟楷，「你在美國受教育帶回來的民主素養是這樣嗎？」洪孟楷回應，「我們就尊重大家出來投票的意願。」

這樣的一番言論惹惱現場來賓，鄭弘儀率先開砲，「我們大家就看你去投誰，是這樣嗎？我知道這樣的做法不是你說的，但你受那麼高等教育的人，你應該跟他們說不鼓勵，這裡面沒有威脅的意思嗎？出來監票，看投誰，『修都欸丟』（遇的到），要給你壓力，這是什麼民主？」

接著黃光芹也開砲，立委選上也不容易，為了保護既得益才舔韓，真正的民主素養不見了，虧選民一票票投給你，結果「舔韓舔到底」，你又不是高雄市民，身為國民黨的青壯代，好意思講出這種論述，「這種手法是化身為白色恐怖，化身為小警總欸，把你列入黑名單，恐怖肅殺的部分。」

此外，對於高雄市府官員的行為，黃光芹也表示，財政局長李樑堅、民政局長曹桓榮，到底是韓國瑜的人馬，還是國家的公務員？做為市府的公務員，不去管財政記綠、地方服務，怎麼不去動員區長里長顧該顧的？完全違反行政中立，好意思！為了保韓，苟延殘喘的在那位置上，動用這些手法，「不要被韓國瑜的哀兵姿態給騙了」。

來賓輪番砲轟完後，洪孟楷表情顯得相當無奈，鄭弘儀也說，「我覺得我如果做很好，會叫支持我的人出來投票，要超過同意罷免的票數，但如果我沒信心的話，那要罷免究去罷免，不同意的我就鼓勵大家去玩，什麼叫「修都欸丟？」

★★★好康來了！過期票券換東森幣！

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生兌換東森幣，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】