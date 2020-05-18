多國支持「獨立審查」疫情！趙立堅：與世衛大會決議草案完全是兩回事

▲新冠肺炎疫情於全球大流行。（圖／路透，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

繼之前與耿爽交鋒後，《澳洲人報》記者再度出招，他今（18）日對於有100多個國家支持對新冠疫情進行「獨立審查」，詢問中方的想法。對此，中國外交部發言人趙立堅表示，事實上，歐盟日前已向世衛大會提交新冠疫情應對決議草案，絕大多數國家都認為，疫情未結束前啟動審查和病毒溯源的時機尚不成熟。

《澳洲人報》記者提問稱，世衛​​組織近190個成員國中的100多個國家支持對新冠肺炎疫情進行「獨立審查（inquiry）」，這些國家遍布全球，包括俄羅斯、日本、印度、歐盟、巴西、澳洲和幾乎所有非洲國家，中方是否支持在世衛大會上討論此事？

趙立堅直接反駁稱，其實，歐盟日前向第73屆世衛大會提交關於新冠肺炎疫情應對決議草案，在溯源問題上，各方同意參照《國際衛生條例》突發事件委員會建議措辭，要求總幹事與世界動物衛生組織、聯合國糧農組織及各國密切合作，通過聯合實地科學考察等措施查清病毒的動物來源以及向人傳播途徑，以及可能的中間宿主，目的是降低類似事件發生的風險。

關於對世衛組織應對疫情進行評估，趙立堅解釋，決議草案要求總幹事在合適時機，經與會員國協商後，逐步啟動公正、獨立、全面的評估進程，審議世衛組織協調應對疫情的經驗教訓，並提出未來工作建議。此外，他強調，決議磋商中，絕大多數國家都認為疫情尚未結束，合作抗疫是當務之急，立即啟動審查和病毒溯源的時機尚不成熟。

不過，記者再度提問稱，你說各方都對新冠肺炎疫情應對決議草案的案文達成一致，但你之前在記者會上說澳洲支持「獨立審查（inquiry）」是出於政治目的，中國的立場是否改變了？

趙立堅再反駁，中方立場是一貫的，且「有關案文內容同你所謂的『獨立審查』完全是兩回事」。他補充，目前的決議草案案文呼籲成員國採取必要措施防止歧視、污名化，打擊錯誤、虛假信息，在研發診斷工具、診療方法、藥物及疫苗、病毒動物源頭等領域加強合作，並適時對世衛組織應對疫情工作進行評估，「這些均符合中方立場」。

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