「梨泰院夜店」感染者狂燒！越籍男光州公司照常上班　確診前還「到處跑趴」

▲ 爆發群聚感染後空蕩的梨泰院街頭。（圖／路透）

記者黃心瑀／綜合報導

南韓梨泰院夜店感染事件持續擴大，感染人數也不斷增加，其中一名越南籍的感染者近日更被調查出，除了去過梨泰院的夜店之外，在本月10日凌晨還曾到訪位於富川市的另一間夜店，更在此前為了慶祝朋友生日，去了該市地方的酒館跟KTV；南韓當局目前掌握到該間富川夜店當時大概有250人進出，預計感染人數還有可能再增加。

綜合韓媒報導，這名越南確診者為32歲，在1日晚間到過梨泰院的夜店，並於16日時確診新冠肺炎，此外當局更調查出，他在9日晚間7點30分時，到了富川市慶祝朋友生日，並於晚間11點48分進入了當地夜店「Meritnight」，在次日凌晨34分前往其他酒館跟KTV。

疾病管理本部部長鄭恩敬（音譯）表示，目前正在調查去過富川夜店「Meritnight」的客人，儘管已經獲得人員名單，但很難確定這些人何時、與誰進入，因此還需要一段時間有辦法掌握，同時也希望在10日凌晨有去過該夜店的人，能夠主動接受檢測。

報導中指出，該名越南籍男子分別在酒館跟KTV接觸過1人及5人，但目前仍未收到相關接觸人士有感染的消息。南韓防疫當局表示，男子在12日時出現新冠肺炎症狀，但卻沒有立即就醫，11到14日還是一樣照常在光州市上班並住在宿舍，一直到15日症狀加重後才到醫院，於16日確診。