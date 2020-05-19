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防疫在家追劇、滑手機狂耍廢　最強對策讓妳宅整天也能養成好氣色

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▲▼宅在家。（圖／pexels）

▲防疫宅在家追劇、滑手機，運動變少了，小心身材走樣之外，身體也容易出現各種小問題。（圖／取自免費圖庫pexels）

消費中心／台北報導

時序進入五月，天氣漸漸變得炎熱難耐，雖說現在尚處於季節交替之際，卻已經能感受到夏日氣息，不過受到疫情影響，許多人儘量避免出遊，選擇宅在家一邊自我防護，一邊追夯劇、滑手機或打電動來解悶，與3C為伍的時間變多了，同時零食吃不停，運動變少，曬太陽也少，小心身材不知不覺「走鐘」，身體也出現各種問題，防疫過後留下「後遺症」，得花更多時間來努力保養。

宅在家不出門，想殺時間不怕沒事做，光是追劇就追不完，韓劇、日劇、台劇、陸劇古裝劇…好看戲劇一部接著一部，一追起來更是令人沒日沒夜，只是眼睛緊黏著平板、電腦螢幕不放，當心用眼過度導致眼疲勞、乾澀等不適問題逐漸浮現之外，長期暴露在3C藍光之下，也會增加黃斑部病變的風險。

日本味王5月份在東森購物打造「女神購物節」（圖／東森購物提供）

▲「金盞花葉黃素晶亮膠囊」高純度新萃法，讓眼睛晶亮更有感。（圖／東森購物提供）

由專科醫師李怡萱推薦的日本味王「金盞花葉黃素晶亮膠囊」，是旗下最受歡迎的一款機能保健食品，除了有高劑量的葉黃素，還結合日本最強的玻尿酸品牌，成分添加可幫助吸收葉黃素的玉米黃素與99%玻尿酸，推出全游離最佳比例30:6:6高濃度葉黃素。5月加碼贈送進口乾洗手，原價6,860元，限時搶購價，只要3,280元，立馬現省3,580元。不僅省荷包，晶亮快速有感，安心在家滑手機、追劇免煩惱。

居家保養從內在調理做起，才會真正散發自然的美麗，日本味王最暢銷的商品「蔓越莓口含錠升級版」，提供所需的維生素C、花青素等，調節女性生理機能，可天天補充無負擔，不管宅多久，隨時都有好氣色。對於習慣每天需要來一杯咖啡醒腦的女孩，日本味王防彈咖啡讓妳隨時隨地、想喝就喝，開啟美好的早晨，中午再來粒防彈MCT，簡單輕鬆又方便。

日本味王5月份在東森購物打造「女神購物節」（圖／東森購物提供）

▲「防彈咖啡強效版輕飲強效版」不須耗時調製，飲用方便。（圖／東森購物提供）

女神養成計畫最需要的「美、透、亮」就交給日本味王的極潤對策，日本味王5月份在東森購物打造「女神購物節」，推出紅麴Q10膠囊行動對策膠囊等各項明星商品獨家優惠，天天強打特惠女神套組，最低優惠39折起，滿額再贈好禮，讓妳的自然美麗，散發一整個月。

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