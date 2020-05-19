防疫在家追劇、滑手機狂耍廢　最強對策讓妳宅整天也能養成好氣色

▲防疫宅在家追劇、滑手機，運動變少了，小心身材走樣之外，身體也容易出現各種小問題。（圖／取自免費圖庫pexels）

消費中心／台北報導

時序進入五月，天氣漸漸變得炎熱難耐，雖說現在尚處於季節交替之際，卻已經能感受到夏日氣息，不過受到疫情影響，許多人儘量避免出遊，選擇宅在家一邊自我防護，一邊追夯劇、滑手機或打電動來解悶，與3C為伍的時間變多了，同時零食吃不停，運動變少，曬太陽也少，小心身材不知不覺「走鐘」，身體也出現各種問題，防疫過後留下「後遺症」，得花更多時間來努力保養。

宅在家不出門，想殺時間不怕沒事做，光是追劇就追不完，韓劇、日劇、台劇、陸劇古裝劇…好看戲劇一部接著一部，一追起來更是令人沒日沒夜，只是眼睛緊黏著平板、電腦螢幕不放，當心用眼過度導致眼疲勞、乾澀等不適問題逐漸浮現之外，長期暴露在3C藍光之下，也會增加黃斑部病變的風險。

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