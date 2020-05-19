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「疾病+傷害」防疫保單來了！新安東京海上產險升級健康保險　5大保障特色範圍最廣

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▲生病，咳嗽，口罩，寒冷，過敏，花粉症，風邪。（圖／pakutaso）

▲產險業者推出防疫保單，保障國人健康。（圖／pakutaso）

記者楊絡懸／台北報導

繼富邦產險、國泰產險及旺旺友聯產險推出「防疫保單」後，新安東京海上產險宣布推出升級版的「健康御守+」健康保險，該保單內容包含針對法定傳染病、突發傷病擁有5大特色，提供保戶多重保障，且保障範圍不分海內外，減輕國人面對法定傳染病等突發傷病的壓力。

新安東京海上產險表示，「健康御守+」提供5大保障，一、取消因罹患新冠肺炎（COVID-19）、登革熱等法定傳染病等待期；二、保戶經確診罹患約定的法定傳染病，將額外給付法定傳染病補償金；三、保障範圍，不分海內外；四、一次住院達90日以上者，提供住院日額500倍的高額突發傷病特別慰問金；五、不分職業類別，不須體檢都可投保。

為減輕國人面對法定傳染病等突發傷病壓力，新安東京海上產險推出針對法定傳染病的保單，除新冠肺炎外，其他如登革熱、流感併發重症等法定傳染病都包含在內，若保戶確診，將一次性給付法定傳染病補償保險金，且保障範圍不分海內外，提供保戶最完整防護網。

新安東京海上產險副總經理呂文泉表示，「健康御守+」健康保險不僅保障法定傳染病，連海內外突發傷病也涵蓋，為市場保障範圍最廣的「防疫保單」，且保費相對傳統壽險便宜，提供疾病與傷害醫療保障，不限職業類別都可投保，民眾無需特別體檢，可減少投保時的困擾與費用，守護國人健康。

例如，隨著疫情緩解，若國際商旅活動解禁，當保戶海外旅遊經醫師確診為法定傳染病時，可領取1萬至3萬元不等的補償保險金；若因新冠肺炎住進負壓隔離病房，每日給付可達3000元至9000元，當連續住院90日以上，則可領走50萬元至150萬元不等的一次性的突發傷病特別慰問金。

另外，該保單還可附加投保「突發傷病住院回診保險金」、「突發傷病住院照護費用保險金」，相關醫囑回診或住院時，每次或每日可獲得1000元至3000元理賠金。新安東京海上產險提醒，面對法定傳染病威脅，國人除平日健康飲食、適當運動，維持良好生活習慣，以提升自體免疫力外，也可透過保險避免疫情侵襲。

 
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