疫情趨緩　桃園「防疫安心餐廳認證標章」制度即日起上路

▲「桃園市防疫安心餐廳認證標章」制度即日起上路。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

用餐原10人桌每桌至多坐8人，並採取梅花座、餐點加蓋或隔板、個人餐或公筷母匙等措施…桃園市衛生局18日宣布，「桃園市防疫安心餐廳認證標章」制度即日起上路，輔導店家自主管理，進行「樂活防疫，安心飲食」5大控管內容，審核過就張貼標章，鼓勵民眾消費，刺激經濟。

衛生局強調，5大控管內容包括：環境定期消毒；從業人員戴口罩、勤洗手、瞭解防疫措施；進入餐廳量體溫、消毒手部；用餐原10人桌每桌至多坐8人，並採取梅花座、餐點加蓋或隔板、個人餐或公筷母匙等措施，以及室內人數不超過250人等防疫原則。

▲衛生局說明5大控管內容。（圖／市府提供）

市長鄭文燦強調，前揭標準經衛生局複檢落實後核發標章，讓民眾外出用餐，可挑選安心店家，營造安心用餐環境，促進經濟發展。另外，也請新聞處多加推廣，解除居家檢疫與隔離的防疫影片，給予居家檢疫者更多暖心陪伴和貼心服務。

而關於學校校外教學活動，市府教育局亦儘速通知各校以秉持分流、分班、不過夜且落實相關防疫安全措施為原則，可適當恢復小規模的戶外教學，進行如農事小體驗、社區小旅行、參觀環境教育認證場所或觀光工廠的等小型活動。

・不只划算，是超級划算