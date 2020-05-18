桃園「安心即時上工計畫」　增加核定635個職缺

▲中壢就業中心舉辦徵才活動，10家優質企業釋600職缺。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市就服處長劉玉儀18日向市長鄭文燦表示，桃園「安心即時上工計畫」共釋出1,876個工作機會，時薪158元，每月最高工作80小時，最多核給1萬2,640元，可連續補助6個月；目前符合資格的申請人中，1003人已派工至市府各單位，另有200多人正在推介面試，第二輪職缺亦開始申請登記。

桃園市就服處18日於中壢就業中心，辦理聯合徵才及安心即時上工計畫申請。前往視察徵才活動及受理登記作業的市長鄭文燦表示，疫情期間，政府仍須滿足民眾的生活及就業需求，就服處精心邀請10家優質企業、共釋出約600個職缺，產業類別涵蓋科技業、製造業、服務業等。

▲桃園「安心即時上工計畫」增加職缺。（圖／市府提供）

假如民眾有短期工作需求，也可以申請政府「安心即時上工計畫」，截至目前，桃園已完成派工破千，人數達1003人，並已爭取第二輪聘用經費，亦增加核定635個職缺。鄭市長也說，桃園是全台灣工作機會最多的地方，擁有多元產業領域，能滿足不同的就業需求，假如求職者還不清楚自己的職業興趣，就業中心也提供職業生涯適性評估服務，幫助求職者挑選更適合自己的行業別。



此外，大專院校畢業季即將到來，許多學校為防疫停辦大型就業博覽會活動，鄭市長希望能幫助年輕人在畢業後順利實踐夢想，他特別請就服處規劃更多小型就業博覽會，希望透過化整為零，讓畢業生有更多工作機會選擇。

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