蔡英文520就職典禮北市博愛特區交通管制　上班族怎麼走看這裡

▲台北市警交通大隊針對520總統就職大典規劃交通管制範圍，籲請民眾提前改道。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市警交通大隊18日公佈，因應中華民國第15任總統、副總統就職典禮訂於5月20日舉行，北市警方為維護會場周邊交通秩序及安全，北市政府警察局規劃分階段實施彈性交通管制如下，請民眾注意並提前改道：

▲台北市警交通大隊針對520總統就職大典規劃交通管制範圍，籲請民眾提前改道。（圖／記者張君豪翻攝）

第一階段：

時段：5月19日23時至5月20日17時。管制範圍：凱達格蘭大道（中山南路至公園路），北側五線車道。

第二階段：

時段：5月20日8時30分至12時。管制範圍：凱達格蘭大道（重慶南路至中山南路）、懷寧街（寶慶路至貴陽街）、公園路（襄陽路至貴陽街）、常德街（公園路至中山南路）全線車道。

第三階段：

5月20日9時50分至10時40分，視情況彈性管制中山南路（忠孝東路至愛國東路）全線車道。5月20日9時30分至11時，視狀況彈性管制重慶南路（衡陽路至貴陽街）全線車道。

另5月19日21時起至5月20日12時，中山南路（常德街至凱達格蘭大道）西側、常德街（中山南路至公園路）及貴陽街一段（重慶南路一段至公園路）等汽機車停車格「禁止停車」，請以上路段車主提前駛離。

▲台北市警交通大隊針對520總統就職大典規劃交通管制範圍，籲請民眾提前改道。（圖／記者張君豪翻攝）

因活動期間適逢上班車潮，為降低交通衝擊，建議用路人依下列改道動線行駛：



一、往東車流：貴陽路/長沙街/漢口街→中華路→愛國西路/忠孝西路續行。

二、往西車流：青島東路/濟南路/徐州路/仁愛路→林森南路→南海路/忠孝東路（迴轉道迴轉）/市民大道（迴轉道迴轉）續行。

三、往南車流：中山南路→忠孝東路/市民大道→中華路/金山南北路續行。

四、往北車流：羅斯福路/杭州南路→愛國東西路→中華路/金山南北路續行。

五、欲前往台大醫院東址之民眾，當天請由林森南路、杭州南路轉徐州路進出該院區；要往台大醫院西址之民眾，當天請由徐州路轉中山南路轉常德街進出該院區；欲往台大兒童醫院之民眾，請由公園路或中山南路轉青島西路進出該院區。管制時間內行經相關管制路段所有公車也將配合改道行駛。

警方提醒用路人可上網查閱台北市公共運輸處(http://www.pto.gov.taipei/）、台北市政府交通局（http://www.dot.gov.taipei/）查看詳細資訊。

台北市警方呼籲：請駕駛人隨時收聽路況報導，提前改道行駛避開管制區，勿任意違規停車，並遵守各路口員警之指揮疏導，以免增加管制區域周邊道路車流延滯及耽誤行車時間，共同維護交通順暢與安全。

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