韓國瑜為請假選總統「道歉原因曝」！反罷韓策略書列三大主題幕後下指導棋

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜／高雄報導

韓國瑜陣營反罷免策略書曝光！一份註明5月11日、署名高雄市財政局長李樑堅，標題以《反罷韓目前面對的困境及推動策略》外流，就以目前罷韓面對的困境、罷韓團體可能的運作方式及如何因應作出各項分析與沙盤推演，其中，更提到18、19日的備詢要做好準備，不動怒；透過臉書及直播表達自我反省的態度，最好能誠摯道歉。結果，今天韓國瑜就在議會公開向市民道歉。

這份「反罷韓目前面對的困境及推動策略」，是屬名高雄市財政局長李樑堅，於5月11日發出。該份文件分別針對3大主題作探討，包括反罷韓目前面對的挑戰與困境、罷韓團體之可能運作方式，以及因應罷韓可能策略。

▲韓陣營反罷韓策略書 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

目前遇到的挑戰除了疫情趨緩民眾開始往外走，罷韓團體利用造勢活動來強化罷韓聲量，甚至是民進黨立委、民代加入罷韓活動，若是韓粉出來又怕激化罷韓，國民黨中央要出手解救很難處哩，因為一旦罷韓成功要提名誰也很矛盾。

另外，分析罷韓團體可能運作方式包含了藉由與市政運作衝突事件來衝高罷韓聲量，或藉由批判、謾罵和抹黑市政，影響市民的判斷；也可能是誇大韓國瑜的言論，強化「草包」、「沒有誠信」或「落跑市長」、「逃避監督」等印象。

▲韓陣營反罷韓策略書 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

最後，因應罷韓除了透過民調了解投票傾向、做好決策，也要分析市政牌能挽回多少反罷韓力道，對於罷韓團體指控如何澄清，更提到在今、明兩天的備詢要做好準備，不動怒；透過臉書及直播表達自我反省的態度，「最好能誠摯道歉」。結果是，今天韓國瑜就在議會公開向市民道歉。以及還有國民黨主席及王金平院長有利溝通及論述，也提醒韓國瑜要謹言慎行，不要亂開玩笑，亂比喻(尤其對女生)，有想法要深思熟慮才提出。

而據李樑堅回應，這是內部資料，就近觀察提供建議和看法，提供給市長參考。而裏頭提到要市長道歉，而他今天剛好就在議會內道歉？李樑堅說，這分析要一切看市長看法，他也收到各方不同意見，我們都尊重他決定。