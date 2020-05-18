淘汰Flash進入最終階段！Firefox發布「徹底停止支援」時程

▲淘汰Adobe Flash的行動來到最後階段。（圖／取自Adobe）

記者王曉敏／綜合報導

Adobe 早在 2017 年即宣布，將於今年 12 月 31 日正式終止支援 Flash，而主流瀏覽器也於這 2 年間為此歷史性的一刻陸續做足準備。隨著淘汰 Adobe Flash 的行動來到最後階段，Mozilla 稍早已正式宣布，將在今年 12 月發布的 Firefox 84 上完全取消對 Flash 的支援。

過去，Flash 可說是無聊的靜態網頁上一項有趣的設置，它帶來了豐富的動畫、媒體與行動內容，並成功為許多內容創作者帶來啟發。截至 2013 年下半年，Flash Player 在全球總共被下載了超過 5 億次。不過統計指出，隨著 HTML5 技術逐漸取代 Flash，使用 Flash 的網站比例已下滑至 5% 以下。

目前，Safari、Chrome、Microsoft Edge、Internet Explorer 11 及 Firefox 等瀏覽器已宣布棄用 Flash 預載，即在預設情況下禁用 Flash，但用戶仍可手動開啟，這被許多人視為安全問題。不過考慮到目前並非所有網站皆已轉移至 HTML5，因此這仍是目前唯一可行的方式。

接下來，Mozilla 將逐步於 Firefox 中淘汰 Flash，而下一個重要階段在今年 10 月，屆時該公司將從 Firefox Nightly 內測版本先行移除 Flash 插件，再過渡至正式版。過去 Mozilla 在對 Firefox 進行重大更動時，皆會先從 Nightly 及 Beta 版導入，確保一切運行順利並完成測試後，再將之導入至正式版。

Mozilla 並非唯一一家將取消 Flash 支援的公司，目前，Safari 測試版已刪除了 Flash，預計正式版年底前也會跟進，Chromium 瀏覽器也正在做同樣的事，並與 Firefox 相同，採分階段方式進行。