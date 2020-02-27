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Google Earth支援更多瀏覽器！　Firefox、Microsoft Edge和Opera都可瀏覽全世界

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▲Google Earth。（圖／截自Google Earth）

▲Google Earth將在多種瀏覽器正式啟用。（圖／截自Google Earth）

記者謝仁傑／綜合報導

Google Earth為了讓使用範圍更加廣泛，2017年放棄了主要的應用程式，改以在Web網頁上提供體驗。最初僅限於在Chrome瀏覽器使用，根據外媒9TO5Google報導，現在起將正式支援Firefox、Microsoft Edge和Opera等其他瀏覽器。

Google Earth是一套以3D視角來呈現地表全貌的地圖軟體，人們可以利用它來遊覽世界各地，觀看衛星影像、地圖、地形圖與3D建築物等等。

▲Google Earth,衛星圖,台北車站。（圖／Google Earth）

▲Google Earth下的台北車站全景。（圖／Google Earth）

▲▼白金漢宮,英國倫敦,宮殿,國外景點。（圖／取自Google Earth）

▲Google Earth可以隨機帶您參訪各國景點，圖為英國倫敦的白金漢宮。（圖／取自Google Earth）

Google Earth首先使用僅限Chrome的Native Client（NaCl）技術，然而並沒有得到廣泛的支持。隨著Google Earth對瀏覽器的支援逐漸成熟，終於在今天正式將 Google Earth引入Firefox、Edge和Opera等瀏覽器，用戶不需要再透過使用特殊的預覽連結該網站，或在其他瀏覽器只能使用beta版本。

雖然，這些第三方瀏覽器的體驗目前仍需要改善，Google也希望未來可以在Safari中使用Google Earth。
 

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