Mozilla釋出Firefox 76更新　添增Lockwise密碼管理功能

▲Mozilla昨日發布最新版本的Firefox瀏覽器Firefox 76。（圖／取自Firefox）

記者王曉敏／綜合報導

Mozilla昨（5）日發布最新版本的Firefox瀏覽器Firefox 76，其中最大的亮點在於增強線上帳號及密碼保護，也添增了全新的「子母畫面」功能，夠將網頁上的影片彈出並將其懸浮於螢幕的的最上層，以便您可以在瀏覽其它分頁時時能夠同時觀看。

新冠肺炎疫情蔓延，瀏覽器的開發時程同樣受到影響。Google被迫推遲Chrome 81的發布，並預計將跳過Chrome 82；微軟Edge則將遵循Chromium的時程表發布更新。而Mozilla上月則明確表示，儘管「我們的競爭對手不得不放緩腳步或停止工作」，該公司仍會堅持遵循其今年的更新時程表。

Mozilla今年將Firefox版本的發布速度提高至4周更新一次（過去為每6周至8周更新一次），雖然發布時程不因疫情影響而改變，但Mozilla仍因疫情改變了其技術路線，以避免其更新對政府及醫療服務網站上的用戶體驗造成負面影響。

以下是Firefox 76的其他更新重點：

Firefox Lockwise

Lockwise是一種密碼管理服務，過去稱作「Firefox Lockbox」，不過更新後該功能也變得愈來愈聰明。Lockwise可用於生成、管理及保護密碼，若用戶與他人共用設備並欲從「登入及密碼」頁面查看或複製密碼時，系統將自動提醒用戶輸入設備的帳號密碼。

此外，在Firefox 76上檢查密碼的安全性也變得更加容易了。若用戶在任何線上帳號使用易受攻擊的密碼時，網址旁將出現指示符號告知。Firefox 76現在也能自行生成密碼，生成的密碼將包含12個隨機字母、數字及符號。

音響及渲染改進

Firefox 76新增了對Audio Worklets的支援，允許更負責的音響處理，如VR及網路遊戲等。且Audio Worklets目前已被大多數軟體所採用，包括遠端視訊服務Zoom等。

WebRender功能則持續向更多Windows用戶提供，特別是在小螢幕的筆電上。