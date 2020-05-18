「從牧場到餐桌」雲林產銷履歷第一名　台全珍豬產銷履歷滷肉飯擔開幕

▲台全珍豬所屬餐廳「台全飯擔」於雲林縣麥寮鄉開幕，帶頭做出從牧場到餐桌的示範餐廳。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣為農業大縣，雲林縣政府積極輔導農漁牧業者加入產銷履歷驗證，至今約有475家為全國輔導成效第一，18日上午雲林縣長張麗善出席台全珍豬工業股份有限公司舉辦產銷履歷、「從牧場到餐桌」台全飯擔開幕暨豬肉品嚐活動，鼓勵民眾可以多多選購雲林在地優質豬肉。

雲林縣為主要養豬大縣，飼養約150萬頭，佔全國約27%，縣府加強產銷履歷行政檢查作業，連續4年亦獲得農委會評鑑績效第一。 台全珍豬工業股份有限公司下轄畜牧場、肉品加工廠皆取得產銷履歷，18日所屬餐廳「台全飯擔」於雲林縣麥寮鄉開幕，豬肉產品皆是該公司產銷履歷肉品，帶頭做出從牧場到餐桌的示範餐廳。

▲台全珍豬所屬餐廳「台全飯擔」於雲林縣麥寮鄉開幕，帶頭做出從牧場到餐桌的示範餐廳。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善表示，今年因疫情衝擊，豬價跌至平均每公斤59元，低於生產成本每公斤60-65元，經縣府透過媒合學校營養午餐選購在地畜禽肉品及輔導畜禽加工業者加入農委會電商平台並函請農委會啟動總量管控、鼓勵國軍選購國產豬肉、管控冷凍進口量等措施等措施，相關輔導措施已漸收成效，目前豬價逐漸回穩至平均每公斤73元。

農業處長魏勝德表示，目前縣府徵選雲林良品活動仍在持續進行，鼓勵轄內農林漁牧業者踴躍投件申請，獲選雲林良品的商品，縣府將授予「雲林良品」標示使用，並陸續透過輔導、行銷活動將商品上架到各大通路，並拓展外銷市場。

▲雲林縣長張麗善出席推廣產銷履歷「從牧場到餐桌」台全飯擔開幕暨豬肉品嚐活動，鼓勵民眾多選購雲林在地優質豬肉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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