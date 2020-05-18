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影／無望參加WHA！吳釗燮曝「第四波援外物資」：台灣人不放棄貢獻世界

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記者賴文萱／台北報導

世界衛生大會（WHA）將在台灣下午6點以視訊方式舉行，但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，努力到最後一刻，都沒有收到邀請函，坦言「看似沒有機會了」。外交部長吳釗燮也在記者會中盤點第四波台灣將捐贈給全球的物資，包含2,350萬片外科口罩、116萬片N95口罩、17萬件防護衣等，強調一定會善用國際支持動能，積極爭取我國際參與的機會。

▲▼0518中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／疾管署提供）

▲外交部長吳釗燮。（圖／指揮中心提供）

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吳釗燮表示，今年世界衛生大會（WHA）線上會議將在台北時間今天晚上6點開始，在此跟大家報告，很遺憾我們並沒有收到邀請函。對於世界衛生組織（WHO）秘書處屈服於中國政府壓力，持續漠視2,300萬台灣人民的健康人權，外交部表達高度遺憾及強烈不滿。

吳釗燮說，我們知道各界也非常關心今天開始舉行的線上WHA會議將如何處理友邦的提案。受到武漢肺炎(COVID-19)疫情影響，這次WHA的時程大幅縮短，各國都希望將有限的會議時間完全投入對抗疫情。因此，理念相近國家及友邦都建議，等到本年稍晚復會舉行實體會議時，再行討論友邦的提案，以確保提案能夠獲得充分且實質的討論。經過審慎評估，我們同意友邦及理念相近國家的建議，延至大會復會後再進行推案。

即使今年WHA視訊會議我們沒有獲得邀請函，但在努力的過程中，相信國人都感受到來自國際社會的強勁支持。吳釗燮表示，到目前為止，已經有29個國家行政部門以多元方式表達對我國參加WHO的支持。除全體友邦向WHO提案外，也有越來越多理念相近國家高層公開發言表達支持，其中日本首相安倍晉三、加拿大總理小杜魯道(Justin Trudeau)、美國務卿龐培歐（Mike Pompeo）及紐西蘭副總理兼外長Winston Peters都是首度公開表態，意義重大。

此外，有43個國家的政要，包括超過600位北美洲、歐洲、中南美洲國會及歐洲議會的議員，也以多元方式表達對臺灣參與WHO的支持。

而國際輿論也展現支持我國參與WHO的強大聲浪，除了報導、評論與投書外，也有全球各地多家知名媒體相偕發表社論，力挺台灣，這是史上第一次。

▲▼0518中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／疾管署提供）

▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中（左）與外交部長吳釗燮（右）。（圖／指揮中心提供）

吳釗燮說，為了展現「台灣能夠幫忙，而且正在幫忙」（Taiwan can help, and Taiwan is helping.），我們與國內醫療機構合作，透過視訊方式，與國際社會分享成功防疫的「臺灣模式」，也協助友邦和非友邦建立他們對抗武漢肺炎的防線。我們也和美、歐多國建立針對武漢肺炎的快篩試劑、疫苗和藥物研發的合作。

在滿足國內需求之後，台灣也主動提供防疫物資給有需要的國家。截至目前為止，台灣總共援贈了2,750萬片口罩，131台熱像儀、3萬5,000支額溫槍以及250組體溫自動量測系統。接下來，外交部也將繼續規劃第四波援外物資，總共會有約2,350萬片外科口罩、116萬片N95口罩、17萬件防護衣、60萬件隔離衣、80台呼吸器、34台PCR快篩檢測儀，以及50萬片奎寧等，協助全球共同防疫。

吳釗燮說，在這次疫情期間，台灣的無私援助，幫助了全球80多個國家，也獲得全球各地的報導與讚譽。政府肩負2,300萬台灣人民的殷切期盼，一定會善用國際支持動能，積極爭取我國際參與的機會。

另外，吳釗燮也怒批，對於中國政府嘴說關心、照顧台灣人民衛生健康，卻一再剝奪台灣人民的衛生人權，台灣人民只會同感厭惡，不可能放棄對參與國際、貢獻世界的集體願望。

吳釗燮最後嚴正呼籲WHO秘書處，應聆聽國際的理性呼聲，堅守專業、中立，摒除中國政府的干預，讓台灣參加WHO所有會議、機制及活動。聯合國大會第2758號決議或WHA第25.1號決議，完全沒有涉及台灣，也沒有授權中華人民共和國代表台灣；台灣已經是一個民主國家，只有台灣的民選政府有資格代表台灣人民參與國際組織。

他在記者會中也向民眾喊話，雖然這次我們沒有接到WHO的邀請函，但台灣人的志氣就是愈挫愈勇，永不放棄，而當國際上支持台灣的聲音越來越強大時，我們離成功的目標就越來越近了。

我們的美麗就用白紙黑字寫下來

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