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南大附小童「竹」智多謀　採筍編竹識竹炭

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▲南大附小與台南市七股區大文國小進行校際共學，兩校學童25人體驗採筍及參觀鮮筍處理，並認識竹編與竹炭的應用。（圖／記者林悅攝，下同）

▲南大附小與台南市七股區大文國小進行校際共學，兩校學童25人體驗採筍及參觀鮮筍處理，並認識竹編與竹炭的應用。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

南大附小配合台南大學教育學院大學社會責任計畫（USR）辦理竹子探究課程，與台南市七股區大文國小進行校際共學，兩校學童25人體驗採筍及參觀鮮筍處理，並認識竹編與竹炭的應用，學童品嘗涼筍及竹炭冰淇淋後，直呼這真是台南的好滋味。

▲南大附小與台南市七股區大文國小進行校際共學，兩校學童25人體驗採筍及參觀鮮筍處理，並認識竹編與竹炭的應用。（圖／記者林悅攝，下同）

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大文國小校長劉春男表示，綠竹筍正逢盛產期，在歸仁區綠竹筍產銷班帶領下，師生走進竹園親自動手採筍。大文國小學生潘亮均說，採竹筍時要專心找小土丘的裂縫，撥開土堆再拿著筍刀使出全身之力往前推才能順利採收，採竹筍真不簡單！產銷班班員王秋淋說，綠竹筍富含膳食纖維，有「高纖綠寶石」的美稱，並端出一大盤涼筍招待學生。

▲南大附小與台南市七股區大文國小進行校際共學，兩校學童25人體驗採筍及參觀鮮筍處理，並認識竹編與竹炭的應用。（圖／記者林悅攝，下同）

南大附小指導老師陳怡均表示，竹子經過高溫炭化燒製成高經濟價值的竹炭，具有超強的吸附能力，能淨化空氣，搖身一變成為居家生活小幫手。南大附小學生黃子綺說，在竹炭故事館看到竹炭的導電實驗讓人驚訝不已，原來經過800度高溫燒製的竹炭就能導電，還能做成黑嚕嚕的竹炭冰淇淋，實在是太神奇了。

收羅130餘種竹子的百竹園園主張鈞博表示，不同品種的竹子各有用途，正如「天生我材必有用」的道理。一般來說竹子開花後會死亡，但園中的黃金麗竹並非如此，還能年年開花。大文國小學生黃昕禹說，金絲竹的竹筍和芽眼像極了一條肥嘟嘟的毛毛蟲，令人大開眼界。

▲南大附小與台南市七股區大文國小進行校際共學，兩校學童25人體驗採筍及參觀鮮筍處理，並認識竹編與竹炭的應用。（圖／記者林悅攝，下同）

壓軸活動由曾以回收竹編廢料於竹燈籠創作比賽奪冠的蔡惠婷老師登場，從劈竹削皮開始，現場示範竹編小馬而獲得滿堂彩。台南大學教育學院院長歐陽誾表示，期許學生向專家做典範學習，學習堅持到底、自我策勵的職人精神。

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