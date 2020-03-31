南大附小童竿採青梅　脆梅酸甜滋味湧心頭

▲南大附小辦理「青梅專題課程」，與七股區後港國小進行校際共學，兩校學童到楠西梅嶺進行竿採青梅，並體驗脆梅製作過程，帶回梅嶺特有梅子酸甜好滋味。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

南大附小配合台南大學教育學院大學社會責任計畫（USR）辦理「青梅專題課程」，與七股區後港國小進行校際共學，兩校學童29人到楠西梅嶺福來百年梅園進行竿採青梅，並體驗脆梅製作過程，帶回梅嶺特有梅子酸甜好滋味。

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南大附小指導老師陳怡均表示，青梅是楠西重要的經濟作物，在百年梅園除手採青梅外，也竿採青梅，用長竿敲打梅樹，再撿拾掉落的梅子。後港學生王軍奕說，拿著長竿敲打梅樹是很特殊的嘗試，敲太小力沒辦法敲落梅子，敲太大力又怕傷到梅樹，看到青梅像雨一樣掉落，好像下了一場「梅雨」，真是太好玩了！

青梅清洗、晾乾後，還要進行「殺菁」；後港學生陳芊孝說，眼前堆積如山的青梅和鹽，要用力把青梅搓到有點溼溼亮亮的才行，接著用鵝卵石把青梅敲出裂口以便排出苦汁。

福來梅園園主陳居峰透露，清明節前最適合做脆梅，雖然今年梅子歉收，但仍全力配合教育活動，看到學生興致高昂的學習態度，很有成就感。

在梅園製作脆梅半成品後，還需帶回校進行後續的漂洗和糖漬工作。南大附小學生游騰棨說，40幾斤的青梅要在大盆子裡泡10個小時，用最小的流水不間斷的進行漂洗作業，甩乾後再糖漬，連續３天更換更高濃度糖水，過程繁複，好吃的脆梅得來不易。

後港國小校長方婉真表示，青梅專題探究課程，讓學生從採梅到製梅完整體驗，學生展現自主學習的旺盛企圖心，符合108課綱強調的素養導向學習。

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