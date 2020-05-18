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台師大校長率團隊槓表演所教授　駁人事搞黑箱怒提法律告訴

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▲▼台師大一隅。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台師大近來遭各界指控諸多爭議事項。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許展溢／台北報導

台灣師範大學校長吳正己今（18日)）率領行政團隊，針對外界指控學校美術館荒廢、自己遭爆利用校務基金買特斯拉，還獨享200多坪4層樓獨棟校舍等，還有表演所教授夏學理指控人事聘用黑箱澄清，並指將向地檢署提出法律告訴。

吳正己表示，台師大不僅是國內頂尖大學之一，國際上也享有聲譽，這是歷任校長、師生苦心經營的成果，但今造成社會紛擾，實非其所願，個人及行政團隊不計毁譽及榮辱，但校譽之建立得來不易，為免社會大眾誤解、以訛傳訛，致校譽受損，無法坐視容忍，因此鄭重提出嚴正澄清，且為捍衛校譽，不得不提出法律告訴。

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▲▼台師大校長吳正己和律師針對外界指控召開記者會澄清。（圖／台灣師範大學提供）

▲▼台師大校長吳正己（左四）和律師針對外界指控召開記者會澄清。（圖／台灣師範大學提供、記者許展溢攝）

▲▼台師大校長吳正己針對外界指控召開記者會澄清。（圖／記者許展溢攝）

吳正己說，購買特斯拉是基於綠色校園理念，去年就規劃要購買汰換22年的公務車，且並不是自已一個人在用，是大家輪流使用，未影響相關預算分配，其經費來自校務基金自籌收入如場地出租，絕無動用學雜費收入及捐款。而人事聘用整個制度是為了讓學校更好，都是透過員額審查會議機制，採三級三審制，都是系所自己提，制度行之有年。對於夏學理指控，吳正己強調，有些事情可以更好，但相關不實指控，就在法庭上做清楚的釐清。

在現場的夏學理會後表示，百年大學動員所有行政力量，針對上週他到地檢署告發人事聘任案，扯到和他無關的美術館荒廢、豪宅和特斯拉，不懂為何要跟他扣在一起，並問吳正己就任2年以來成就了什麼？吳上任前學校全球排名289名，上任後排名跌到311名。

▲▼台師大校長吳正己。（圖／記者許展溢攝）

▲▼台師大校長吳正己（上）表示，將對夏學理（下）抹黑提出告訴。（圖／記者許展溢攝）

▲▼台師大表演所所長夏學理。（圖／記者許展溢攝）

夏學理接著說吳正己好像小學生，因為小學生很喜歡說「要告老師」，反駁吳正己稱人事聘任案「三級三審制」，但吳正己卻沒說系所送上來的人選早在第一時間就會被他封殺，哪來會有三級三審問題，非常替學校難過，有很多負面批評，為何現在還要說謊，質疑校長和律師說要到法院說，為何今天不直接了當的說， 難不成又有司法能力要黑箱作業掉？

台師大提到，夏學理曾任公共關條室主任1年多、管理學院國際時尚高階管理碩士在職專班執行長2年，自106年8月擔任音樂學院表演藝術研究所所長，長達近6年擔任教學單位及兼任行政主管職務，理應熟悉校内溝通澄清管道，近期卻因對學校事務有不當曲解，並對多位師長同仁提告。吳正己最後對過去幾天造成的社會紛擾向社會各界、全校師生及校友表示歉意，並說但為捍衛校譽，諸多污名化指控，以似是而非的遲輯混淆視聽，乃屬造謠抹黑，不得不提出法律告訴。

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