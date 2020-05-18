台大估新冠肺炎「仍會持續傳播」　專家曝「台灣8個隱憂」

▲台灣在全球疫情上是「防疫模範生」，圓山飯店秀出「SALUTE」字樣，向全台為疫情辛苦付出的醫護人員致敬。（圖／記者湯興漢攝）

記者林育綾／台北報導

新冠肺炎疫情在全球蔓延超過4個月，台大公衛學院今（18）日召開說明會，其中流行病學與預防醫學研究所金傳春教授表示，新冠病毒在沙漠50多度的地方都還能存活，預估未來「仍會持續傳播」，特別是人口密度較大的國家與地區。而台灣雖然防疫有成，卻仍存在「8個隱憂」需要改善，否則秋冬可能面臨挑戰。

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▲台大公衛學院金傳春教授分析，為什麼有些國家疫情特別慘重。（圖／翻攝台大公衛直播）

金傳春教授強調，新冠肺炎下一波流行的防疫仍要以「全球整體戰」來看待，特別是人口數大、密度高的國家與地區，而此次為什麼有些國家特別慘重？她表示，這些國家早期偵測的靈敏度不足，加上偵測後圍剿過慢及不徹底，還有僅注重「重症」而忽略「輕症」、未由「全體防疫」來看待，也沒有防堵群聚病例，在大流行後更較少深刻反省，甚至讓政治凌駕於專業，都是造成疫情失控的原因。

▲金傳春教授提出此次新冠肺炎的全球戰疫，學到幾件重要的事。（圖／翻攝台大公衛直播）

她認為，從此次新冠肺炎的「全球戰疫」，其實學到了幾件重要的事，首先是資訊「公開透明、誠實為上策」，這部分未來在中國大陸可能仍是一大挑戰。另外疫情治理上，「由下而上」優於「由上而下」，還有疫情在初期防控更重要。至於失控的常因，包括偵測系統失靈或低報、佛系防疫、未重視戴口罩等，都不利於疫情。

▲台灣雖然是「防疫模範生」，但仍有一些較弱的環節需要注意。（圖／翻攝台大公衛直播）

而台灣雖然是「防疫模範生」，但仍有一些較弱的環節需要注意，以免被病毒趁虛而入，包括長照機構的感染控制、資源設備、人力訓練、負責採檢和通報及核查作業的專責人員必須到位。還有慢性病領藥的方式是否已改進？病人求醫可否遠距討論等。

▲台灣面臨下一波流行的優勢、隱憂、待強化處。（圖／翻攝台大公衛直播）

她也指出台灣仍有8個隱憂，包括：累積未感染的易感染者過大；加上與中國大陸太靠近，而當地至今檢測量能仍然不足、疫情變數大；目前台灣也尚無敏感度高、特異性強、正預測值高的快篩方法；臨床與診療的經驗有限；今年秋冬可能仍沒有國產疫苗；冬季可能一次面臨人流感、禽流感、新冠病毒三大挑戰；以及台灣科技研發起步晚、單打多，整合力仍待改進；也未由「全球傳染病」整體觀協助他國齊心防疫。

金傳春教授也提到，除了需強化病毒的偵測系統，台灣也還是要加入國際組織，與國際合作，才能打贏這場全球疫仗。

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