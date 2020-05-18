屏東男路倒民眾急報案　喊叫沒反應「手突揮動」嚇到警

▲屏東縣內埔警分局龍泉派出所警員程竟誌、于志強立協助張男就醫 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

患有高血壓的屏東縣張姓男子，騎單車外出，忘了服藥，血壓升高就地趴睡在陰涼的草叢中，民眾發現報警，警方趕到輕觸他的手臂，他突然醒過來，讓警方苦笑表示：「嚇了一跳」。所幸男子經檢視後並無大礙，但為確保安全，由救護人員協助送往醫院作後續治療。

內埔警分局龍泉派出所日前接獲110報案，在內埔鄉水源路某處草叢內躺著一個男子，巡邏警員程竟誌、于志強立即趕赴現場查看，只見男子臉部朝下，大字型躺在地上，對於員警的喊聲，男子並無反應，附近住戶詢問均表示不認識該男，待程員輕觸手臂時，男子突然醒了過來，讓警方嚇了一跳。

警方調查，59歲的張姓男子目前獨居，長年患有高血壓等疾病，當日下午騎著自行車穿梭在村莊內，疑似因血壓過高導致身體不適，又臨時沒帶藥在身上，只能找陰涼處休憩，最後精神不堪負荷倒在路旁草叢內，由於他倒下的地點偏離道路，未被人馬上察覺，最後是附近住戶發現腳踏車倒在空地上，上前一看才驚覺有人躺在草叢中。

警員程竟誌表示，抵達現場後，無論如何喊叫，張男沒有動靜，輕拍他手臂，突然間張男抽動一下，「當下內心其實蠻緊繃的，有被對方舉動嚇一跳」。雖經救護人員檢視張男無明顯外傷，但因他血壓不穩定，最後由救護車送往榮民醫院持續治療。

分局長蔡耀順肯定程、于二員及時協助張男就醫，展現主動為民服務精神，有助於提升警察正面形象，值得同仁學習，也呼籲大眾，家中年長者平時如有服用藥物之需求，應密切注意用量是否足夠，外出時更要再三檢查是否攜帶在旁，避免發生類似情事。

►鍋寶數位健康氣炸鍋限定組