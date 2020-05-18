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攀爬桃園塔曼山迷途　救難隊漏夜搜救18小時找回7人

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▲林姓父子等山友爬山迷途，搜救人員漏夜尋獲。（圖／桃園市消防局提供）

▲林姓父子等山友爬山迷途，搜救人員漏夜尋獲。（圖／桃園市消防局提供）

記者楊熾興／桃園報導

林姓父子與黃姓女子5名山友16日在攀爬塔曼山返回拉拉山神木區迷途並失聯，桃園市政府消防局第四救災救護大隊巴陵分隊接獲報案後展開搜救，在8個多小時先找到原地待援的林姓父子，再於次日上午尋獲同行黃姓女子等5名山友。

▲搜救人員確認山友平安後展開後送工作。（圖／桃園市消防局提供）

▲搜救人員確認山友平安後展開後送工作。（圖／桃園市消防局提供）

林男向消防局報案指稱，他們7人在16日攀爬塔曼山折返拉拉山神木區時迷路，自己與兒子位在塔曼山與玫瑰西魔山登山路徑上，一起爬山的另外5人目前失聯且不知他們的位置。

▲▼搜救人員並於次日再尋獲其餘5人平安護送下山。（圖／桃園市消防局提供）

▲▼搜救人員並於次日再尋獲其餘5人平安護送下山。（圖／桃園市消防局提供）

▲▼搜救人員並於次日再尋獲其餘5人平安護送下山。（圖／桃園市消防局提供）

消防救難人員先告知林姓父子原地等待救援，教導如何定位並取得座標，同時兵分2路由曹金明小隊長率隊從塔曼山往玫瑰西魔山展開搜索，童盈敦小隊長則率隊從塔曼山往拉拉山神木區展開搜索，在晚上 22時15分許於塔曼山往玫瑰西魔山路線上發現林姓父子，並於17日5時41分護送2人下山。

搜救隊稍做休息後於8時許再次從塔曼山往玫瑰西魔山搜索，於11時10分發現失聯的黃姓女子等5人，並於13時21分再將5人護送下山，此次山難搜救行動共出動消防及義消共51人，歷時18小時救回7名山友。

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