深夜獨攀屏風山「什麼裝備都不夠」迷途了　男被救下山恐遭罰

▲救援人員連夜入山並於隔日凌晨尋獲迷途男子。（圖／花蓮縣消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

一名男子獨自攀登屏風山，15日晚間男子向花蓮消防局報案，已在山區迷途，由於攜帶的裝備不足，受困在山壁請求救援。消防局立刻組成救援隊連夜入山，隔日凌晨找到迷途男子，至上午天亮時安全護送下山，消防局表示，迷途男子除受到驚嚇、體力耗盡外無明顯外傷，但是男子未依花蓮縣登山自治條例規定的登山行為，恐怕已觸法將遭罰。

花蓮縣消防局15日19時47分接獲報案，一名男子獨自進入太魯閣國家公園攀登屏風山，下山時攜帶燈具不足，天色昏暗，無法找到下山路徑，也無足夠的保暖衣物、糧食及飲水受困黑夜深山中，遂向消防局請求協助。消防局立即協調出動警消2員、太管處巡山員1員及太警隊1員的救援隊連夜出發救援。

消防局指揮科並聯繫登山客於原地待救，勿隨意移動消耗體力，避免增加搜救時間。隔日凌晨2時50分救援人員於屏風山尋獲迷路登山客，經過簡易評估，給予食物飲水，登山客沒有明顯的外傷，只有體力快消耗殆盡，救援人員為顧及登山客體力及安全於天亮後在行下山。最終隊伍到達登山口，順利完成此次任務。



消防局局長林文瑞表示，迷途男子未依花蓮縣登山自治條例規定實行登山行為恐已觸法。呼籲喜愛登山的民眾，登山活動前除攜帶個人防護裝備外，應帶足夠的糧食飲水及防寒衣物，確認登山時間以及路徑，更不可只一人登山，應結伴同行，千萬不要過於低估山上環境的環境變化性勉強入山。

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