520兩岸交流／台商憂兩岸更冰凍　感嘆「已做好最壞打算」

▲朝野各自在議場拉布條表達對《反滲透法》三讀通過的立場。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡儀潔、陳政錄／台北—上海連線報導

隨著《反滲透法》推出、新冠肺炎疫情等衝擊，兩岸關係在這半年內雪上加霜，而在大陸打拚的台商處境更是尷尬，但更令他們擔憂的是經濟層面的惡化。大陸全國台企聯會長、冠龍閥門董事長李政宏就表示，儘管台商都會有些期待，但已經做好最壞打算，如果衝突加劇只會轉趨更加低調。

▲大陸全國台企聯會長李政宏。（圖／記者陳政錄攝）

兩岸關係的惡化讓經貿往來渲染了政治味，台商們更是首當其衝，當中又以1月15日通過的《反滲透法》影響最甚。實際上，該法案上路後，台商、學者及離島立委擔憂，法案沒有明確列出「違法」及「不違法」的行為樣態前，害怕兩岸官方互動更加「冰凍」，甚至連民間交流也因「寒蟬效應」陷入冰點。

上海台協副會長、高朋律師事務所合夥人蔡世明向《ETtoday新聞雲》表示，《反滲透法》其實就是一個選舉手段，並增加蔡英文政府處理台商的工具，「只要你有在大陸接受補貼、招待，回台後做出不利民進黨的發言，就有可能被審查，因此台商最簡單的做法，就是選擇住口。」

▼國民黨文傳會「我要GG了！反滲透法害到我」記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

隨著520總統就職典禮將至，蔡英文總統對兩岸關係的論述備受台商們關注。李政宏認為，觀察近期民進黨政府的種種舉動，包括現在中央流行疫情指揮中心記者會還在說「武漢肺炎」的情況下，台商圈內並沒有看出，民進黨有想要緩解兩岸關係的態勢。

儘管蔡政府強調維持現狀，但李政宏認為，他們所謂的「維持現狀」就是非常糟糕的現狀，而不是往更好的方向去發展，因此持平而論，台商儘管都會有些期待，但一來也已經做好最壞的打算，如果兩岸衝突加劇，只會轉趨更加低調，畢竟台灣政府對《反滲透法》權責內容一直說不清楚，擔心就一直永遠都在。

▼新冠肺炎疫情期間，台商家屬到陸委會陳情。（圖／記者徐斌慎攝）

近期不少學者認為，如果蔡政府對中共的挑釁繼續，ECFA很可能會「到期終止」。蔡世明表示，ECFA將到期失效的問題，實際上是依照WTO原則，國際貿易上兩個經濟體在談成FTA之前，可有10年的過渡期來先行擬定和推進基本框架；若10年內，兩經濟體還未完成FTA協定談判和簽署，但仍有繼續推動談判的意願，雙方就需要對該框架的延續公開表示意見。

他接著表示，因此ECFA雖無到期問題，但考量兩岸現階段的關係，以及短期內ECFA難完善成FTA，勢必需要展開新一輪的經貿協商。

▲台商認為，美國勢必會採取一些動作，操作中美貿易摩擦的問題。（圖／路透）

另外，「美國因素」的影響也是重要議題。李政宏就指出，自疫情爆發和兩岸關係越趨緊張以來，一直有收到大陸台商反映自身經營現狀的困難，尤其美國選舉馬上要到了，將反中、抗中做為重要競選策略的川普，多數台商都認為，美國勢必會採取一些動作，操作中美貿易摩擦的問題，但台商圈內也認為，可能口頭說的，比實際上做的多，畢竟貿易戰容易兩敗俱傷，對美國自己也會造成影響。

面對未來形勢充滿不定性的情況，台商們會不會「鮭魚返鄉」？對此李政宏表示，大陸市場是台商不可能放棄的，且就算外移，按成本考量台灣也非首選，且如果ECFA今年失效的話，台商更可能改從大陸或其他國家，採購原本自台灣的零組件、工具機，對台灣更為不利。