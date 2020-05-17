夜拍女為救手機掉落10米深橋下　躺河岸雜草中...等9小時終獲救

▲女子在橋上夜拍手機滑落，伸手去接卻連人帶機一起摔到橋下，所幸只受到輕傷。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

太平區林姓女子喜愛夜拍，凌晨從家裡外出到光德橋拍照時，手機不小心滑出掉落，她趕緊伸手要抓卻失去重心，連人帶機摔落10多公尺高的橋下。直到近中午時，消防隊才獲報趕到現場，發現林女幸運只有多處擦挫傷及疼痛。警消合力將她抬上岸送醫治療，結束這場驚魂記。

台中市消防局上午11點多獲報，有民眾發現太平區光德橋下方有一名女子躺在橋下地面，員警獲報先到達現場，發現該名年約26歲女子意識清楚，身上有多處擦傷。

林子自述，她當天凌晨2點多外出夜拍，步行到光德橋上開始拍照時，手機不小心從手中滑出去往橋下掉。她第一時間伸手想抓住手機，結果自己重心不穩，也跟著掉下橋。

▲▼消防隊將墜橋女子包紮固定，徒手搬運上岸，用救護車送醫。（圖／民眾提供）

消防隊到場後，得知她從高10多公尺的橋上摔落，竟只有多處擦挫傷及疼痛感到不可思議。救護員先為她做初步包紮止血，接著上長背板、頸圈固定後，由警方與消防員協力合作，徒手搬運到河堤岸上，由救護車送往台中國軍總醫院治療，並無生命危險。

警方表示，經連繫林女家人，家屬證實她喜愛攝影，常外出夜拍​。家屬表示，感謝警方即時通知，也謝謝消防人員及民眾協助救援。

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