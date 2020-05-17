酒駕男測出0.31辯「剛用漱口水」　控警沒給清水要國賠150萬…慘被打腫臉

▲男子酒駕遭判刑，卻控訴警方執法有誤，請求國賠150萬被法官打臉了。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／基隆報導

基隆一名童姓男子因酒駕遭判刑，卻以「當時有使用漱口水」警方卻沒讓他先漱口、攔檢過程有違法為由，認為訴訟權、工作權、生存權受損，請求國賠150萬元。日前基隆地院審理結果出爐，法官查明狀況後，確認無違法之處，判童男敗訴，全案仍可上訴。

判決指出，事件發生於去年3月21日晚間，童男主張，當時行經安樂區基金一路北二高橋下時遭5名員警攔檢，他聲稱因本身罹患牙周病、牙齦炎、口腔結石，有使用漱口水的習慣，結果當晚使用沒多久就遇到警察攔檢，認為警方沒讓他先用清水漱過，才會測得酒測值每公升0.31毫克，另外指控「警方攔檢全程沒連續錄影，檔案保存不符規定」。

童男指出，由於當時攔檢過程無完整錄影資料，才會造成他酒駕刑事案件開庭時無法澄清疑點，遭判刑2個月、併科5萬罰金，基於憲法保障受到侵害為由，請求國賠150萬元；對此，警方表示，童男曾打至基隆第四分局陳情，電話訪談中，童男自承員警攔檢酒測過程有全程連續錄影，另外根據規定影音內容只須保存1個月，作業過程並無違法之處。

執勤員警當庭表示，在場5人都有聞到童男身上帶有酒氣，才會進行酒測，童男也堅稱「沒有喝酒」，只有使用內含酒精成分的漱口水，而漱口、酒測兩者時間點已相差超過15分，當下童男也未提及需要礦泉水漱口，認為酒測過程未違反規定。

法官勘驗相關說詞及證據，認為員警執法並無侵害童男的訴訟權、工作權及生存權，因此判童男敗訴，另外還得負擔訴訟裁判費1萬5850元，全案仍可上訴。

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