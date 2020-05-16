影／騎士超車撞電桿自摔！下一秒「水泥車輾胸」慘死　驚悚影片曝光

記者趙蔡州、李忠憲／綜合報導

台中市東勢16日發生一起死亡車禍，一名23歲林姓騎士行經新盛街時，疑似為超越前方水泥車，從右側超車時自撞電線桿，機車撞擊後瞬間起火燃燒，他則是摔車後被水泥車輾過胸部。警方表示，他們趕到現場時，林男已失去生命跡象，送醫後仍宣告不治，肇事水泥車駕駛訊後依過失致死罪嫌送辦。

▲騎士先是自撞電線杆，接著遭水泥車輾過胸部。（圖／記者李忠憲翻攝）

曝光的監視器畫面可以看見，林男16日中午騎車行經東勢區新盛街，從右後方開始加速要超過前方的水泥車，下一秒卻直接自撞電線桿後倒地，人直接摔到水泥車被當場輾過胸部，旁邊的機車在撞擊後也當場起火燃燒，旁邊目擊民眾見狀趕緊上前滅火並協助報警。

警方表示，他們獲報趕到現場時，林男已失去生命跡象，送醫搶救後因為胸部嚴重鈍挫傷，經家屬同意後放棄急救，宣告不治。肇事44歲劉姓水泥車駕駛供稱，事發時他認為車子沒有與對方碰撞，也沒有發現林男摔車後有被輾過，因此在協助處理、待警消到場後，才會自行開車離開。

▲警方抵達現場時，騎士已經沒有生命跡象。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方調查，死者林男與劉男均沒有酒駕，事件肇事責任還有待後續釐清，17日將請檢調單位相驗死者遺體，至於劉男是否涉及肇逃，相關情況還要進一步調查，訊後先依過失致死罪嫌將劉男送辦。