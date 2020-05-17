慣犯男8次酒駕被抓！深夜1.58喝茫堅持騎車　「檢方、法官怒了」下場出爐

▲騎士8度酒駕坐牢仍不改，法官二審改判他8個月。（圖／ETtoday資料照）

記者趙蔡州／綜合報導

一名楊姓男子2019年9月在台北酒駕蛇行，警方攔下後驗出他酒測值高達1.58，被依觸犯公共危險罪嫌送辦。高等法院日前審理案情，發現楊男2003年至2016年累積7次酒駕，2018年出獄後仍不悔改繼續酒駕，因此判處楊男8個月有期徒刑、不得上訴。

據悉，楊男2019年9月19日下午3時在台北饒河夜市喝酒，狂喝9小時後不管已意識不清，決定自行騎機車深夜一路蛇行回家。巡邏員警發現楊男情況後立刻上前攔下，不料才剛靠近就聞到濃濃酒味，儘管楊男聲稱只喝了6瓶，但經測試後酒測值高達1.58嚴重違規，訊後依公共危險罪嫌送辦。

台北地院法官一審發現，楊男2003年至2016年累積7次酒駕，檢察官最初給予其緩起訴處分，不料楊男沒有珍惜並持續違規酒駕，行為已經屬於累犯要加重刑期，不過考量到其犯後態度後悔，為家中經濟支柱要撫養雙親及2幼子，最後判處楊男6個月有期徒刑，得易科罰金18萬、併科罰金7萬元（免坐牢）。

檢方得知判決後罕見上訴，認為楊男累積多次酒駕，2018年出獄後仍不悔改，一審僅判6個月實在太輕。高等法院日前審理案情，考量到楊男屢次酒駕不改，本次酒測值高達1.58，無視法律尊嚴與民眾安全，審酌後改判楊男8個月徒刑，不得易科罰金、不得上訴。

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