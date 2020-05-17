台南市各公所假日加班總動員　核定4690件急難紓困5507萬元

▲台南市各區公所受理申請擴大急難紓困，為了讓民眾儘早領到紓困金，各公所週六、週日均加班趕工審查紓困案件。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲市長指示台南市各區公所儘速受理申請擴大急難紓困，要以「從速、從簡、從寬」方式辦理。為了讓民眾儘早領到紓困金，各公所自5月6日開始受理申請後，各公所包括週六、週日、母親節等例日均加班趕工審查紓困案件，截至16日下班時共受理24829件，核定4690件，核定總金額5507萬元。

台南市受理案件數最多的區公所有永康區3602件，安南區公所也有3225件之多，安南區長表示，對於公所同仁們的付出真的很感動，包含經建課技士及課長、政風室主任以及其他課室主管及主任秘書，都犧牲假日加班審核案件。

另外，受理案件數較高的公所如東區、南區等公所，也動員公所同仁在週末假期加班審查案件，各區公所「閉門加班」忙得如火如荼，有的同仁幫忙整理、掃描，有的同仁進行案件查調財稅、初復審登録等，大夥同心協力，都是為了希望能夠儘速完成審發作業，讓民眾可以早日領到紓困金。

黃偉哲市長非常感謝各區公所、民政局及社會局許多同仁犧牲週末假期，加班審查紓困申請案，除感謝第一線同仁的辛苦付出外，也提醒申請民眾在檢附相關證明資料時，提供越齊全，審核及核撥速度就會越快。

台南市政府社會局表示，民眾若對急難紓困實施方案有任何疑問，可洽居住地區公所社會課或社會局社會救助科06-2995686、06-6334941。

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