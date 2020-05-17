影／黃蜂今離台最近！最新路徑出爐　梅雨滯留鋒面接力「全台連5天防豪大雨」

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局表示，輕度颱風黃蜂持續減弱，今天（17日）上半天預計是距離台灣相對最接近時間點。氣象局持續發布海上颱風警報，並對屏東縣、台東縣發布「大雨特報」，黃蜂最新預估路徑也出爐。氣象局也提醒，周二至周六滯留鋒面及西南風影響，天氣相當不穩定，有局部大雨或豪雨發生的機率。

▲氣象局觀測，黃蜂清晨5時中心位置在鵝鑾鼻的南方約160公里海面上。（圖／氣象局）

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氣象局指出，黃蜂暴風圈已進入巴士海峽，對巴士海峽及台灣東南部海面構成威脅；黃蜂持續減弱，預計將於上午減弱為熱帶性低氣壓，動態上於巴士海峽上持續朝東北方向移動，氣象局將於後續發布熱帶性低氣壓特報，請在巴士海峽及台灣東南部海面航行及作業船隻嚴加戒備。

▲▼黃蜂最新路徑出爐。（圖／氣象局）

氣象局說，今上半天預計是熱帶系統距離台灣相對最接近時間點，預計凌晨至中午前後會逐漸以東北方向開始加速移動，掠過巴士海峽及台灣東南部海面，在東半部及南部地區將有局部短暫陣雨或雷雨出現，其他地區為多雲，午後依舊需要留意在南部地區、大台北地區及中部以北山區的午後短暫雷陣雨，外出請記得攜帶雨具。

氣象局表示，溫度上來說各地仍然偏熱，高溫普遍在30至33度，其中南部近山區平地及河谷仍有機會出現36度以上高溫。

▼氣象局表示，黃蜂今上半天預計是距離台灣相對最接近時間點。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

氣象局預報，周一西南風影響，迎風面中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區午後也有局部短暫雷陣雨；晚上之後隨著鋒面接近，北部及東北部地區將轉為有短暫陣雨或雷雨。

氣象局提醒，周二至周六滯留鋒面及西南風影響，天氣相當不穩定，有局部大雨或豪雨發生的機率，西半部及東北部容易有陣雨或雷雨，花東地區也有局部短暫陣雨或雷雨；降雨影響，各地高溫有下降趨勢。

氣象局指出，下周日至下周二鋒面逐漸移至巴士海峽，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。